Las mesas de los racós, el nuevo maná de las hogueras en Alicante

Las mesas de los racós se han convertido en una importante fuente de financiación para las hogueras. No solo las de los comisionados, sino las que se venden a terceros. En algunos casos, como las de los racós jóvenes, cada vez más comunes en el centro, pueden suponer hasta un 20% de los ingresos de una hoguera. Una quincena de comisiones ofrecen esta posibilidad, con las mesas de sus racós secundarios ya agotadas, a cuatro meses del inicio de la fiesta. Otras tantas, buscan llenar su racó no solo con comisionados, sino con vecinos y conocidos que no quieren comprometerse fuera de los cinco días grandes de Hogueras.

En los racós anexos, las comisiones conocen la ruta que hacen los más jóvenes: empiezan por Sèneca-Autobusos, donde no se vende alcohol, continúan por otras como "Paseíto" de Gómiz y, a partir de los 25 años, acaban yendo a otras como Hernán Cortés. Algo que saben desde las propias hogueras: "Con los foguerers ya llenamos nuestro espacio y la plaza es para el racó joven. Nuestro racó hace de iniciación porque no vende alcohol, es para menores de edad. Tenemos unas 50 mesas en el de foguerers y unas 70 en el joven y los dos recintos están completos", explica Josep Amand Tomàs, presidente de la hoguera Sèneca-Autobusos.

Algo que apunta Manuel Gomis, presidente de la hoguera Hernán Cortés: "Nuestro público va por edades. La gente más joven va a Sèneca, luego a Paseíto o Diputació y desde los veintitantos vienen aquí". Gomis subraya que, pese a estar a mediados de febrero, ya está todo vendido: "Normalmente, siempre empezamos a pedir confirmación y reservas en diciembre o enero. Están todas reservadas. Funcionamos muy bien desde hace ya muchos años. Realmente, la gente es la misma durante diez, doce o catorce años. Entre ellos se conocen y de ahí que haya buen ambiente y que la gente vaya a divertirse".

Los ingresos que suponen estos racós son importantes. Y aunque muchas de estas hogueras, como Sèneca-Autobusos o Hernán Cortés, plantan después en las dos principales categorías, no es el caso de todas. Para estas dos, aseguran sus presidentes, esta financiación es clave para seguir en las principales categorías: "Es una financiación importante y una manera de ayudar a la hoguera Especial. Habría que descontar los gastos, pero supone aproximadamente un 15% o un 20%", explica Tomàs. Algo que también apunta Gomis: "Nuestro mayor ingreso es ese. Aparte, tenemos las cuotas de los socios, pero ni somos tantos ni pagamos tanto. Si no fuera por el racó joven, no podríamos plantar ni en Primera ni en Quinta".

Junto a los comisionados

La otra cara de la moneda son las hogueras que no tienen un segundo espacio para alquilar, sino que venden las mesas que no ocupan los comisionados a familiares, amigos y vecinos. Las promocionan por los bingos, fiestas y otras actividades, pero aseguran que no dejan el mismo beneficio: "Tenemos un racó solo. En el espacio que nos queda, las mesas se venden. No nos afecta mucho al presupuesto porque son las 15 o 20 que no cogen los socios de 95 que tenemos en total", apunta José Muñoz, presidente de la hoguera Florida Portazgo, quien apunta que en algunas ocasiones, consiguen que esos visitantes pasen a ser socios.

Algo que apuntan desde la hoguera Campoamor: "Intentamos que durante esos cuatro o cinco días, la gente que está nos conozca y a veces desfilan con nosotros. Intentamos abrir el abanico. Con ese dinero, podemos pagar las vallas, al DJ y a veces se quedan. Y si se quedan, se puede incrementar el monumento, que es la idea. Ojalá en vez de plantar en Sexta podamos hacerlo en Quinta o en Tercera", señala Zoraida Ávila, presidenta de la hoguera.

En otras comisiones, sin embargo, consideran que ayuda a cubrir costes, pero no a captar comisionados: "Para los vecinos es pronto, las que están vendidas son las de los racós jóvenes. Nosotros queremos vender esas mesas porque con ese dinero podemos tener mejoras, pero los vecinos no suelen querer responsabilidad, quieren los días de fiesta", subraya su presidente, Toni Carrión.