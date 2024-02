La Concejalía Hacienda pide la revisión de las tarifas de la grúa para que el servicio no sea tan deficitario para el Ayuntamiento de Alicante

«Lo más aconsejable y viable es seguir con el sistema de gestión indirecta que hasta ahora hemos tenido». Así se recoge en un informe de la Concejalía de Movilidad, en el que se defiende, basándose en informes externos y también de técnicos municipales, que los servicios de la retirada de vehículos y de la ORA (estacionamiento regulado en superficie) deberían seguir externalizados por ser una alternativa «más ventajosa». Esta propuesta se votará en el pleno municipal de febrero, previsto para el próximo jueves día 29, tras pasar por la Comisión de Servicios, que se celebrará este lunes.

En el informe no solo se aboga por mantener el servicio con gestión indirecta, sino que también se recoge la petición de la Concejalía de Economía y Hacienda que aboga por un incremento de la tasa de la retirada de vehículos para cuadrar las cuentas. "Es evidente que, según el estudio de la consultoría externa, del análisis efectuado se deduce que la opción más ventajosa es la gestión indirecta. No obstante, deberían adoptarse las medidas oportunas, como inversiones y medios necesarios, así como la posibilidad de revisión de las tarifas de tal forma que el servicio de retirada de vehículos no ofreciera resultados tan negativos y que los ingresos tendieran a aproximarse al coste del servicio", añade el informe económico.

Actualmente, según la ordenanza municipal, el iniciado del desplazamiento de la grúa o los trabajos necesarios para el traslado suponen un coste de entre 51,81 y 159,14 euros, en función del tipo de vehículo. Cuando se realiza el servicio completo, trasladando el vehículo infractor hasta los depósitos municipales, el coste se incrementa en 53,05 euros. Además, el almacenaje diario de vehículos supone un añadido de entre 10,61 y 31,83 euros al día.

La gestión externa de estos dos servicios se adjudicó en septiembre de 2013 a una UTE formada por Pavapark Movilidad y Vectalia por 27 millones de euros, con 8,3 millones para el servicio de la ORA y 18,7 millones para la retirada, inmovilización y depósitos de vehículos. El contrato tenía un plazo de ejecución de ocho años, con dos prórrogas, que se aprobaron. La última finalizó el 31 de octubre del pasado año. Con todo, la Junta de Gobierno dio luz verde en octubre a un "restablecimiento del equilibrio económico del contrato", en consecuencia de la pandemia, lo que supuso la prolongación de 204 días del contrato, hasta el 22 de mayo.

Para la toma de la futura decisión, que debe ser avalada por el pleno, el Ayuntamiento encargó un informe externo sobre fórmulas de contratación y gestión de los servicios públicos de la ORA y de la grúa, para analizar las "ventajas e inconvenientes", tanto a nivel jurídico como económico. Del análisis, según costa en el informe municipal, se desprende que el servicio de forma "directa" presenta un índice de cobertura "inferior" a la alternativa de gestión indirecta. "Hay que tener en cuenta que dentro de los costes de personal de la gestión directa no se han considerado antigüedades, por lo que si se produjera una subrogación del personal actual los costes de personal aún serían mayores", añade el informe de Movilidad, aunque sin concretar cifras económicas.