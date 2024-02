Numerosos estudiantes se quedan sin plaza para el examen de valenciano en la Escuela de Idiomas de Alicante

Numerosos alumnos se quedaron este miércoles sin poder obtener plaza para realizar el examen certificador de valenciano en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Alicante. Tanto la dirección del centro como la Conselleria admiten que la demanda supera con creces la oferta, que es establecida por el gobierno autonómico. Entre los afectados hay opositores que necesitan el título de idioma para acreditarlo como mérito, pero que al ir por las plazas libres, se han quedado sin ellas.

Santi es opositor a bombero y uno de estos perjudicados: "Las plazas salían cada media hora según el nivel. Yo he probado a inscribirme en el C1 y C2. Veinte minutos antes de que salieran, ya estaba conectado la página web. A las 10.59 horas todavía no se podía acceder. Cuando he actualizado a las 11 horas y le he dado a reservar, ya no quedaban citas", lamenta el estudiante.

En su caso, necesitaba apuntarse a este examen: "El de la EOI es el examen más próximo a la fecha de mi oposición y no voy a poder presentar el idioma como mérito. No llego a tiempo para hacer el examen de la Cieacova o de la Junta Qualificadora. Y no soy solo yo, éramos siete u ocho de la misma academia y ninguno lo ha conseguido".

Antonio Cánovas, director de la EOI, señaló que pedirán explicaciones a la Conselleria sobre lo sucedido, aunque reconoce que es algo habitual: "Las plazas las pone la conselleria y no sabemos el número que han puesto por escuela. Ha habido algo raro, pero siempre pasa. Tenemos plazas limitadas y entra mucha gente, es una barbaridad. Sabemos que la conselleria está pensando en alternativas porque en valenciano siempre es complicado matricularse y todos los años pasa lo mismo", subrayó el director.

Lo que dice la conselleria

Desde la Conselleria de Educación se escudan en que solo los profesores de la Escuela de Idiomas pueden corregir estos exámenes y, pese a que reconocen que la demanda para la certificación de valenciano excede la oferta, no han expresado ninguna propuesta por el momento para solucionar esta situación. El área ha expresado en un comunicado que "la normativa establece que las correcciones de esos exámenes solo las pueden realizar personal de las EOI y, por tanto, debe de establecerse un número limitado de plazas a ofertar, ajustado al número de profesores que harán las correcciones", algo que señalan que no se realizó el año pasado, cuando "se contrató a personal externo para evaluar las pruebas".

Además, apuntan que para este año había solo 850 plazas para todos los centros oficiales de la Comunidad Valenciana, no pudiendo facilitar los datos por provincias tras ser solicitados por este medio. En el mismo comunicado de conselleria, el área de Educación justificó su decisión: "Las Escuelas Oficiales de Idiomas cuentan con el número de profesorado de valenciano que se ajusta al volumen de alumnado que cursa estudios en el centro, pero la demanda de certificación de valenciano excede con mucho el volumen que este profesorado puede gestionar". Indicaron también que los alumnos que acudieron por libre a tratar de obtener plaza pudieron quedarse sin ella, ya que los matriculados en la EOI tienen preferencia: "El alumnado oficial de las EOI que está matriculado en un curso de certificación tiene plaza garantizada y las plazas que se ofrecen para el turno libre son las sobrantes hasta completar un cupo de exámenes bastante elevado por cada corrector".