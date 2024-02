Las rebajas de invierno se evaporan en Alicante

Las rebajas ya no son lo que eran. Las altas temperaturas cada vez más habituales en invierno y los cambios en la forma de consumir de los clientes han provocado que la tradicional campaña posterior a la Navidad no tenga la relevancia de antaño. Ni para las grandes superficies ni para el pequeño comercio ni para los barrios. Ninguno sale especialmente beneficiado de este periodo y, mientras unos comerciantes consideran que sería bueno tratar de poner solución a esto, otros creen que es algo contra lo que no se puede luchar.

Pese a que todos apuntan que es pronto para dar cifras, al haber concluido la campaña este 29 de febrero, coinciden en que la tendencia es similar a la de la última década. Joaquín Cervero, portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras de la Comunidad Valenciana (Anged), explica esta bajada: "La explosividad de hace diez años ya no es tal. La dinámica del mercado y el actor online nos ha obligado a adaptarnos. Sigue siendo un periodo importante, pero esperar que vuelva a ser lo que era es una idea un tanto romántica, si se permite la expresión". Cervero apunta que "aunque no se llame 'rebajas', el cliente acepta otras campañas y le interesa cuánto le costaba antes y cuánto le cuesta ahora".

Una sensación compartida por el presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol: "La campaña de rebajas tiene su sentido en sacar el 'stock' pendiente y hacer dinero para invertir en una nueva campaña. Desde que en 2012 se desregularizaron las campañas, ha perdido fuelle. A eso hay que sumarle el cambio climático y de mentalidad del cliente en qué gastar, ya que ahora se consume más en ocio o en viajes", asegura el representante de los comerciantes.

En los barrios, la situación es incluso peor, como explica Mari Ángeles Cinos, presidenta de la asociación de comerciantes Copibad, con barrios como Altozano en ella: "Las rebajas han perdido fuerza, aquí no han cuadrado mucho. Se compra mucho online y ahora hay multitud de campañas. Está el viernes negro que no es un viernes, es un mes. La Navidad ha sido un desastre y por ahí se nos va la gente. Con los bonos comercio pasa lo mismo. Las rebajas se tienen que respetar porque, antes, quien quería esperar a comprar unos zapatos lo hacía", considera la representante del comercio de barrio.

Los abrigos no se venden

Tanto las grandes superficies como el comercio de proximidad consideran que el cambio climático es un factor importante dentro de este bajón: "Aunque nos falta este fin de semana todavía, ya que muchos comercios estiran las rebajas cambiándolas por promociones u ofertas para poder seguir sacando producto, la campaña ha sido más floja de lo que esperábamos", subraya Armengol.

Cervero, por su parte, incide en que las categorías del textil y las que están relacionadas con los cambios de temperatura son las que más han notado el bajón: "Los datos no son definitivos todavía, pero no es malo. Se ha crecido ligeramente sobre el dato del año anterior, sobre todo por la segunda parte de febrero, con bajada de temperaturas. En cualquier caso, esto no es una novedad, esta tendencia viene observándose y ya no nos 'sobrestockamos', porque el cliente valenciano y alicantino está bastante habituado a estas temperaturas", subraya el representante de las grandes superficies.

Donde han encontrado un apoyo los comerciantes, en especial los más próximos al centro, es en el turismo: "Estamos notando que se está incrementando el nivel de visitas en los meses de enero y febrero, lo que nos apoya un poco", asegura Armengol. Los comercios de proximidad más beneficiados por esta época son los de textil y calzado, sobre todo, aunque también los de equipamiento del hogar y, en menor, medida, los de electrodomésticos. Con todo, el representante del comercio alicantino subraya que la tendencia de los clientes ha cambiado: "El consumidor está acostumbrado a descuentos continuos. Con lo cual, la fuera de la campaña de los dos periodos clásicos de enero y julio ha cambiado".