La mitad del agua regenerada que se usa en España se produce en Alicante y Murcia

Inversiones constantes en la red de aguas y el uso de las nuevas tecnologías para garantizar el ahorro y la reutilización de hasta la última gota. Con motivo del Día Mundial del Agua, Hidraqua y el diario INFORMACIÓN reunieron en el Museo Arqueológico Provincial a los alcaldes de los cuatro principales municipios de la provincia: Alicante, Elche, Benidorm y Torrevieja. Poblaciones que han sabido hacer de la necesidad una virtud y han puesto todo su esfuerzo en reaprovechar este bien escaso. Los representantes públicos exhibieron cifras para defender el eficiente uso de la red. Cifras entre las que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón dio un dato revelador: en Alicante y en Murcia se produce la mitad de todo el agua regenerada que se usa en España.

Escasez que se ve complicada con una población que se dispara en la temporada alta. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se refirió al ciclo integral del agua, que gestiona la empresa mixta Aguas de Alicante, de la que Hidraqua es socio tecnológico. Para esta reutilización del agua, «tenemos una red de 51 kilómetros de tuberías y está previsto este año otros 16 kilómetros más». Barcala expuso que en 2023, el consumo de agua regenerada fue de 1.392.000 metros cúbicos (1,3 hectómetros cúbicos), de los cuales 868.000 fueron consumidos por el Ayuntamiento, principal consumidor de este recurso y que da una cobertura a 4.662.795 metros cuadrados de zonas verdes, parques y jardines. «Rozamos el 90 % del riego de zonas verdes con aguas regeneradas. Más el uso que se da para baldeos y limpieza», dijo.

El alcalde anunció la puesta en marcha de este año de la Oficina de la Inteligencia del Agua, en la antigua estación de autobuses de la calle Séneca. Allí se ubicará las oficinas «desde donde se pilotará, no sólo cómo se gestiona y monitoriza la gestión del agua, sino también cómo esas nuevas tecnologías se ponen al servicio de los clientes. Que se aprovechen directamente de toda la tecnología puntera que se va a aplicar».

También se refirió al proyecto del parque inundable La Marjal, una infraestructura ideada además de para evitar las inundaciones en la playa de San Juan para formar parte del ciclo integral del agua.

El gran proyecto es Alicante Agua Circular, cuyo objetivo es lograr la reutilización del 100% del agua depurada de Alicante y conseguir simultáneamente el vertido cero a las aguas costeras, dotado de 104 millones con fondos europeos. «El Ayuntamiento ejecuta su parte, estamos a la espera de que el Gobierno ejecute la suya que es la grande porque viene con fondos europeos», dijo, una situación que complica el hecho de que haya presupuestos prorrogados.

Barcos con agua en Benidorm

Otro municipio que se ha convertido en un referente en la gestión eficiente y sostenible del agua es Benidorm, donde se puso en marcha el primer centro de la red Dinapsis de Hidraqua, aplicando las nuevas tecnologías a la gestión inteligente del agua. El alcalde de esta gran urbe turística y presidente de la Diputación, Toni Pérez, recordó que en los años 70 la ciudad vivió el episodio de tener que recibir a barcos con agua para gestionar la sequía, algo muy parecido a lo que se plantea ahora en Barcelona. En aquel verano del 78, Benidorm consumió 45.000 m³ y el último verano 50.000 m³. «En la gestión del recurso está la clave», subrayó. En 1987 Hidraqua empieza a gestionar el ciclo integral del agua. En estos 36 años, con un incremento de población del 40 por ciento y un 26 % de pernoctaciones alojativas, Benidorm consume un 18 % menos de agua. Una red de agua potable con un rendimiento superior al 96 %». Pérez destacó que «eso sólo se consigue con inversión».

El alcalde de Benidorm puso también el ejemplo de la depuradora, que ya se empezó a proyectar en los años 60. Hoy tiene capacidad para 65.000 metros cúbicos de agua y tras años en los que la inversión ha sido municipal, está pendiente de recibir una inversión de 14 millones de la Generalitat.

Un problema endémico en Elche

La falta de agua ha sido también un problema endémico en Elche. Su alcalde Pablo Ruz destacó que «no hay ningún manantial de agua natural dulce en todo el término municipal de 321 kilómetros cuadrados». Esta histórica escasez ha hecho que el municipio haya hecho de la carencia una virtud, y ser un referente que históricamente ha sabido «poner en valor el uso del agua de una manera ejemplar y milenaria», refiriéndose a la red del Palmeral. «Esto no es colocarse medallas es fruto de un proceso histórico de cinco siglos», dijo.

A pesar de esta escasez, el municipio supone la segunda producción agraria de la provincia. «Tenemos dos depuradores, la de Arenales del Sol, la principal proveedora de Clot de Galvany, que hoy día es una reserva, que produce unos 10 hectómetros cúbicos, de los cuales ocho íntegramente se destinan a la agricultura», explicó Ruz. El alcalde dio unas cifras: el 80 % del agua depurada se usa para regar campos; el consumo humano es de 109/110 litros por habitante, cuando la media nacional es 135.

El alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón señaló que empezaron a aplicar estas políticas a partir de que «en los años 90, en verano pasábamos a tener de 20.000 a 200.000 habitantes. Muchas viviendas pasaron a tener depósitos aljibes». En este punto recordó la figura del exalcalde Pedro Ángel Hernández Mateo que empezó a crear las grandes infraestructuras de la ciudad de Torrevieja, así como al exconseller de Obras Públicas, José Ramón García Antón. «Se construyó la actual depuradora, con una capacidad para un millón de habitantes. Muchos la veían en su día como un disparate. Llegábamos casi a los 300.000 habitantes en los meses de verano. Ha dado servicio a municipios cercanos, como Los Montesinos. En verano está al 80 90 por ciento de su capacidad», explicó. Una línea que se ha mantenido después de que hace 20 años Torrevieja recibió el premio a la población sostenible ejemplar «porque permitió al municipio reutilizar al 100% el agua».

Dolón explicó que el consumo en el municipio son 2,6 hectómetros al año, suministramos 9,6. «Eso significa que 7,1 es lo que se reutiliza», dijo. En el caso de Torrevieja, el agua depurada va íntegramente a la agricultura, no al riego de parques y jardines. Tenemos una de las desaladoras más grandes de Europa y en San Miguel vamos a tener una de las plantas fotovoltaicas más grandes de Europa.

Tajo-Segura

En el acto, los representantes municipales también defendieron el trasvase Tajo-Segura y rechazaron los recortes de caudales a la provincia. «Tenemos una joya en el reparto del agua que es el Tajo-Segura. No se puede echar por tierra sin razón una de las obras hidráulicas más importantes de nuestra historia como país», aseguró Pérez. En esta línea, también Barcala incidió en que a costa de apostar por la desalinización en lugar de los trasvases. «Pagamos el agua muy cara. Nos cuesta más que a otros y a ellos no se les penaliza», dijo.

Por su parte, Pablo Ruz incidió en que «no hay problemas con los trasvases, hay problemas con el trasvase. Llevamos trasvasando agua unos 3.000 años en la Humanidad y en España. No hay problemas con los otros 16 trasvases intercuencas». Si los gobiernos de Castilla-La Mancha en vez de perder tiempo con política, no hacen inversiones hidráulicas. No ha habido ni una sola crítica a que se le dé agua a Cataluña, que en vez de estar perdiendo el tiempo con la independencia sin haber invertido un céntimo en infraestructuras hídricas.