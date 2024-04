«Esta nueva base nos permite volar desde Alicante a cualquier aeropuerto de Europa»

Está convencido de que la base que ahora se abre en Alicante será un éxito para la compañía aérea, desde la que ahora se abre todo un abanico de nuevas posibilidades para volar desde la provincia a cualquier aeropuerto europeo. Más vale tarde que nunca, asegura Javier Gándara cuando habla de la nueva base abierta por easyJet en el aeropuerto de Alicante y que desde 2019 tenía bastantes números para hacerse realidad. Pero llegó la pandemia y las restricciones.

Pregunta: ¿Qué supone la apertura de esta nueva base en Alicante?

Respuesta: Llevamos 25 años trabajando aquí y en este tiempo hemos transportado a 30 millones de pasajeros, desde y hacia Alicante. Estábamos limitados al no tener base aquí en cuanto al programa de rutas, al solamente poder volar desde otras bases existentes en el resto de Europa, que volaban aquí y volvían. La ventaja de abrir una base es que ahora podemos volar virtualmente a cualquier aeropuerto de Europa y, de hecho, de esas diez nuevas rutas que abrimos ahora, salvo dos a Reino Unido, el resto son a Europa. Por ejemplo, está Praga, está Francia... Es un cambio cualitativo porque podemos diversificar rutas y cuantitativamente para este verano tenemos a la venta ya 1,5 millones de asientos, que es un 8 por ciento de las que teníamos la temporada de verano pasada. Lo que queremos es seguir creciendo el resto de años, tanto en pasajeros como en rutas.

P.: ¿De no ser por las incertidumbres del Brexit y de las restricciones de la pandemia esta base hubiera podido empezar antes?

R.: Pues quizá sí, Alicante en el año 2019 era uno de los dos aeropuertos sin base con mayor tráfico de nuestra red, junto al de Málaga. Abrimos este último en 2021. Alicante, de no ser por la caída brutal de tráfico que hubo durante las restricciones del covid, se podía haber hecho antes. Pero más vale tarde que nunca. Ahora lo que tenemos que hacer es asentarla, madurarla y, a ser posible, ir creciendo. Otra implicación que supone la nueva base es que tres aviones estarán basados aquí y hemos contratado ya a cien personas, fundamentalmente pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros que van a estar aquí contratados aquí, localmente y eso tendrá su impacto económico.

De no ser por la pandemia la base de Alicante se habría podido poner en marcha antes. Más vale tarde que nunca

P.: Durante las intervenciones se han hablado de la apuesta por la sostenibilidad de la compañía con sus aviones, ¿tienen los aviones de Alicante estos criterios tecnológicos de sostenibilidad?

R.: Nosotros tenemos una de las huellas de carbono más bajas de la industria. Setenta gramos de CO2 por pasajero y kilómetro. Hemos mejorado un 20 por ciento en los últimos 20 años y tenemos una hoja de ruta para bajar cada vez más. El objetivo es que en 2035 poder reducirla un 35 % respecto a las que tenemos en 2019. Es un objetivo que no nos hemos inventado, sino que está basada en una iniciativa de Naciones Unidas que valida que la hoja de ruta presentada es factible y creíble. El plan más ambicioso es para 2050, donde queremos llegar al 78 %. No está validado por Naciones Unidades, porque no se descarta haber logrado para ese año otros combustibles. El 22 % restante tenemos la idea de reducirlos a través de tecnologías de captura directa y almacenamiento del carbono. Con lo que se llegaría a las emisiones netas cero en 2050.

El aeropuerto de Gatwick mueve treinta millones de pasajeros con una sola pista, por lo que hay otras maneras de crecer

P.: ¿Qué piensa de la reivindicación de la segunda pista para el aeropuerto de Alicante-Elche?

R.: Hay que precisar que las infraestructuras aeroportuarias en España no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, las pagamos íntegramente las compañías y nuestros pasajeros a través de las tasas. Así que somos los principales interesados en que cualquier inversión que se haga sea necesaria y de la manera más eficiente posible. Sobre la ampliación de Alicante, se trata de algo regulado. Existen planes quinquenales que establecen, entre otras cosas, las inversiones reguladas que Aena va a poder hacer en los aeropuertos. Dentro de poco empezará el periodo de consultas para las inversiones entre 2027 y 2031. Será el momento de ver si es necesario incluirlo o no y se verá cuánto hay que modular las tarifas para cubrir esa inversión además del resto. Será el momento de ver de manera factible, porque en el periodo actual no hay nada previsto.

P.: Si las previsiones apuntan en que este año volveremos a batir el récord de vuelos, ¿no va siendo necesario el momento de ampliar?

R.: Hay que ver si el aeropuerto va a poder seguir creciendo con los campos de vuelo. Se pueden llevar a cabo haciendo la operación más eficiente. Hay un caso paradigmático como el aeropuerto de Gatwick que tiene una sola pista y maneja 35 millones de pasajeros. Lo importante es que los técnicos vean cuál es la capacidad máxima, y haciéndolo lo más eficiente posible y ver entonces si queremos seguir creciendo. Hay muchas maneras de crecer. Tenemos tres tipos de aviones, con 156, 186 y 235 asientos. En un mismo hueco de pista no es lo mismo volar con 156 asientos que con 235, es un 40 por ciento más de capacidad. Se puede crecer sin necesidad de ampliar el campo de vuelo. Pero son los técnicos los que lo dirán. Hay aviones más grandes, temporadas más largas porque lo permite la meteorología. Es una discusión de carácter técnico, así que lo mejor es que sean los técnicos los que vean la mejor opción.

P.: ¿Hay ya hoja de ruta para 2025?

R.: Estamos en pleno proceso de planificación para 2025. Estamos tomando decisiones que todavía no se han tomado de cuál va a ser nuestras perspectivas. No hay nada decidido, pero pronto lo tendremos. Volamos en muchos aeropuertos, tenemos muchos aviones, ya no basta que sea algo rentable. Hay que optimizar la rentabilidad de la compañía. Estoy seguro de que Alicante va a funcionar, porque lleva años funcionando ya. Esto va a hacer que sigamos funcionando mejor y nuestra intención sería seguir ampliando todo lo que podamos.

Suscríbete para seguir leyendo