«Pensaba que no me iban a dar tanta importancia fuera de Alicante»

Pregunta. Estás en la edad en la que se dice que es la más difícil ser de la fiesta. ¿Qué hay que hacer para convencer a tu generación de que sea festera?

Respuesta. Lo primero, son muy importantes las redes sociales. A día de hoy, las redes sociales entre los jóvenes se utilizan muchísimo, yo la primera. Pero otro factor muy importante es dar a conocer la fiesta sin las redes sociales. Si en Hogueras les animas, les haces ver que fuera de esa semana hay otros actos y explicas la cultura, en seguida se van a enganchar.

P. ¿Hay nervios de cara a este día final? ¿Tenías ganas de que concluir esta etapa?

R. Tengo muchas ganas de decir mi discurso a toda Alicante. Creo que es una oportunidad de contar cómo he vivido el año a toda la gente que forma la fiesta. Así que tengo muchas ganas de vivir también el día. Desde primera hora hasta salir con el «rebem a la Bellea del Foc».

P. ¿Cómo ha sido para ti este año y medio?

R. Yo pensaba que no iba a ir a tantos sitios o que no me iban a dar tanta importancia. Creía que la Bellea del Foc cuando salía fuera de casa [de Alicante] no tenía la misma importancia que cuando estaba dentro. Me he dado cuenta de que no, de que cuando sale fuera tiene la misma importancia porque representa a la ciudad.

P. ¿Cómo ha sido ejercer este papel de embajadora?

R. Me sentía privilegiada. Ya no solo porque he podido visitar fiestas de muchos municipios de Alicante, sino porque también he podido ir a Burriana, a Castellón o a sitios de Valencia. Siempre me preguntaban por la mantilla o el corpiño negro y yo se lo explicaba encantada. Yo también les hacía alguna que otra pregunta. Me he sentido siempre como en casa y a gusto con ellas, tanto con las Fallas como con la Magdalena de Castellón, que han sido con las que más hemos compartido.

P. Cuando, tras las elecciones a Federació, el equipo de David Olivares entró y os dijo que iban a intentar cambiar el calendario, ¿cómo te tomaste la posibilidad de estar seis meses más?

R. Yo me lo tomé lo mejor posible. Pensé: «eso que te llevas». He vivido dos Fallas, he conocido incluso a más gente y me lo tomé como una oportunidad. Hemos sido unas de las pocas, junto a las que estuvieron en pandemia, que han podido representar a su fiesta durante un tiempo extra.

P. En ese tiempo extra también habréis crecido bastante en altura. ¿Habéis tenido que ajustar los trajes?

R. Sí, sí. Las faldas han sido lo más complicado. Del espolín no quedaba nada de tela y de los corpiños sí que hemos podido sacar un poco, pero un poco. Hay uno que ya no se puede usar [risas].

P. ¿Qué se puede cambiar de las Hogueras para mejorarlas?

R. Desde mi punto de vista, al pertenecer a los infantiles de la fiesta, creo que no tengo que estar centrada en cambiar nada de la fiesta. Todo a su tiempo. Cuando llegue a ser más mayor y sea presidenta de mi hoguera o de la junta directiva, podré decir si me parece mejor esto o lo otro, pero ahora, con esta edad, creo que lo mejor es disfrutar.

P. De todos los actos en los que has tenido que representar a las Hogueras como Bellea del Foc, ¿cuál te ha sorprendido o cuál te ha gustado más?

R. Me cuesta elegir entre todos. Apartando la semana de Hogueras, porque obviamente la Ofrenda es el mejor, creo que sería alguno de la recta final. Para mí ha sido una semana muy importante. Cuando viva la Elección esta tarde, creo que es el que más me va a gustar.

Inés Llavador, en el Castillo de Santa Bárbara, tras la entrevista. / Rafa Arjones

P. ¿Qué te han aconsejado las representantes de otros años?

R. Al principio, mi tía que fue Bellea del Foc [Paloma Llavador, 1988] y mi prima que fue dama del foc infantil me dijeron que disfrutara porque se iba a pasar volando. Ahora, Isabel Bartual [Bellea del Foc 2019] e Inés Quesada [Bellea del Foc 2008], que están en la Federació de Fogueres, me han dado muchos consejos para el discurso de la Plaza de Toros y me han dicho que no tengo que estar nerviosa, porque si tengo un fallo nadie sabe lo que voy a decir y no tengo por qué tener fallos. También me han dicho que lo disfrute porque es un momentazo. Para mí, siendo Bellea del Foc y dándome cuenta de todo lo que he hecho, creo que ese momento va a ser el más especial y el más importante, porque tengo el privilegio de dirigirme a los alicantinos.

P. ¿Qué te han dicho en el colegio durante este tiempo?

R. Al principio, muy pocos sabían lo que era. Uno me dijo: «tú has salido reina de Alicante, ¿no?» Ahora ya sí que estaban acostumbrados a que fuera la Bellea del Foc, pero un compañero de clase, como se alargó, me preguntó que cuándo me despedía porque se había dado cuenta de que había pasado más de un año y me tocó explicar el cambio de calendario al haber cambiado la Federació. Me toca explicarlo un poco todo menos a los que son de Hogueras.

P. Y hablando de tu etapa escolar, estás cerca de tener que elegir rama de estudios. ¿Sabes lo que te gustaría hacer?

R. Antes no lo sabía, pero hace poco lo decidí porque tuve un «flash». La Psicología me gusta mucho. Me parece muy interesante saber cómo trabaja el cerebro y cómo funciona y además me gusta ayudar a las personas.