Las Belleas del Foc de las Hogueras de Alicante y sus damas de honor visitan INFORMACIÓN

Las Belleas del Foc y sus damas de honor, adultas e infantiles, visitaron este lunes la redacción de INFORMACIÓN y el plató de informacióntv, tras haber sido elegidas para sus cargos el pasado fin de semana. La delegación de la Federació de les Fogueres estuvo encabezada por las dos Belleas del Foc, Alba Muñoz, adulta, y Martina Lloret, infantil, que estuvieron acompañadas por sus damas de honor además de por el presidente, David Olivares.

Junto a ellas, sus damas de honor, tanto las adultas —Lucía González, Alba Caturla, María Huesca, Mar León, Laura Ramírez y María Martínez— como las infantiles —Laia Ponce, Edurne Rosell, Isabella Guzzardo, Daniela Vaquero, Sofía López y Carla Lorente— también estuvieron presentes en la redacción del diario, donde expresaron sus sensaciones tras haber sido elegidas y plantearon varias cuestiones a los periodistas.

A la conclusión de la visita, se les entregó un ramo de flores a cada una de las catorce representantes. La Bellea del Foc adulta, Alba Muñoz, apuntó que "es fundamental estar informados y que nuestra ciudad esté informada de todo lo que pasa y de manera instantánea. Con el periódico de papel era al día siguiente, pero ahora, a los minutos, tenemos una actualización de lo que está pasando en la página web".

Asimilando la elección

Las representantes del fuego aseguraron estar asimilando lo que ha sucedido. "Han sido unos días de muchas felicitaciones, creo que no somos todavía del todo conscientes de lo que ha pasado, pero poco a poco nos lo vamos creyendo", indicó la Bellea del Foc adulta. La infantil, Martina Lloret, añadió que en su caso ya lo había procesado algo más, tras haber tenido un día más de margen: "Yo ya me lo creo un poco más. No tengo teléfono móvil, todo le llega a mi madre, pero me ha dicho que hay un montón de felicitaciones".

Pese al poco tiempo que llevan juntas desde la elección, aseguran que son un grupo bastante unido al haber pasado cerca de un año y medio como candidatas con el cambio de calendario. Tanto que las adultas ya han apodado a su propio equipo.

En cuanto a su interés por la información, las representantes adultas aseguraron estar informadas y que siguen la actualidad en especial a través del teléfono móvil y de las redes sociales. Por su parte, varias de las infantiles indicaron que suelen ver los telediarios junto a sus padres.

Lucía González, dama del Foc, destacó que "es muy importante estar al corriente de todo", al igual que Alba Caturla, quien destacó los cambios producidos por la tecnología, ya que ahora "ha avanzado como nos comunicamos y es todo online, al momento".

En la redacción, tuvieron la oportunidad de componer una portada del periódico, en la que las representantes infantiles eligieron fotografía y titular. Se decantaron por un instante de su elección. En cuanto al diseño, varias de ellas aseguraron haber participado en la maquetación de los llibrets de sus comisiones. En especial la dama del Foc María Martínez, al ser diseñadora.

La Bellea del Foc adulta mostró interés por saber cómo se seleccionaban las noticias que se acababan publicando en papel, así como por cuál es el proceso para publicar una noticia de última hora en la web. Si tuvieran que trabajar como periodistas, aseguraron tanto adultas como infantiles, señalaron que lo harían cubriendo las fiestas de Alicante, aunque la Bellea del Foc señaló que también le gustaría escribir sobre deportes, mientras que Alba Caturla apuntó que se visualizaba haciendo lo propio sobre política.

El presidente de la Federació, David Olivares, aseguró durante la visita que, para las Hogueras, los medios de comunicación son relevantes: "A nivel mediático, para nosotros la cobertura es clave, e INFORMACIÓN es muy importante".

Pese a llevar apenas unos días en sus cargos, han tenido una apretada agenda, que continúa esta semana y que tendrá en mayo una de sus fechas más importantes. Este martes, realizarán la visita a los indumentaristas oficiales. A las 12 horas será el turno de las representantes adultas, que acudirán a Jose y Toni Alta Costura. Las infantiles harán lo propio por la tarde, con el indumentarista Jose Hernández.

En mayo llegarán sus fechas más esperadas tras la elección, con la proclamación. El 10 de mayo será el momento en el que impondrán la banda a las infantiles, mientras que el 11 de mayo le tocará a las adultas.