Un desprendimiento hace inaccesibles unas escaleras de entrada al Raval Roig de Alicante

Unas escaleras inaccesibles en el Raval Roig. Desde hace casi un mes, unas vallas bloquean el acceso a una de las escaleras que enlazan la plaza del Topete con la calle Jovellanos, una de las principales vías de acceso a Alicante, por las que los vecinos transitan de forma habitual para ir a la playa o al centro de la ciudad. Esta situación se debe a un desprendimiento de cascotes ocurrido hace unas tres semanas en el entorno de las escaleras, según denuncian los residentes de la zona, que reclaman al Ayuntamiento que de una solución definitiva al problema que sufre el barrio.

La ubicación del desprendimiento, justo en la bajada de la ermita que se encuentra debajo de la plaza y al que da el aparcamiento de una comunidad de propietarios, ha generado preocupación adicional, ya que, a pesar del cierre, algunos turistas desafían la prohibición y continúan utilizando las escaleras. Y es que son muchos los visitantes que emplean esta ruta como una forma de acceso rápido para llegar desde el Raval Roig hasta el ascensor que conecta el Postiguet con el Castillo de Santa Bárbara que se encuentra a tan solo cinco minutos a pie.

Conchi Galea, presidenta de la asociación de vecinos del Raval Roig, ha explicado que la parte de la plaza que da hacia la avenida ha sufrido desprendimientos de cara vista y hierro provocando preocupación entre los vecinos. "Estamos preocupados porque llevamos al menos dos o tres semanas con esta situación. Hemos informado a la concejalía de Mantenimiento, hemos enviado comunicados al Ayuntamiento y la verdad es que esperábamos que, con la llegada de la romería de la Santa Faz, se tomarían medidas urgentes. Sin embargo, parece que no somos una prioridad para el Consistorio en este momento", resalta Galea.

Un grupo de turistas utiliza unas escaleras cerradas por deprendimientos en el Raval Roig. / L. FERRÁNDIZ

"Es esencial que se reparen estos daños. Además, la gente que va andando por la calle Jovellanos de camino al ascensor del Castillo tiene que bajarse de la acera para evitar las vallas que han colocado y luego volver a subirse, es un peligro porque la vía tiene un tráfico muy denso y circulan muy rápido y también para las personas que se están saltando la valla para bajar por las escaleras que están arriesgando su vida", explica Galea.

Como ella, Mari Ángeles Ponce, comerciante y vecina del barrio, lamentó la falta de interés del Ayuntamiento en el mantenimiento del barrio. "Siempre estamos igual, nunca viene nadie a arreglar nada y estamos olvidados aquí en el barrio. Es una pena que las escaleras estén cerradas porque se supone que no se pueden utilizar. Además, estas escaleras están super estropeadas desde hace años y eso tiene que arreglarse de alguna manera, pero tienen que hacerlo, y muchas cosas más. Esta situación no solo afecta a los residentes, sino también a los turistas que nos visitan", indica Ponce.

Por su parte, Alfredo Martín, un hostelero del área afectada, compartió su preocupación por el deterioro del barrio. "He visto que las escaleras estaban cerradas desde hace unos veinte días. Esperamos que las arreglen pronto y que las mantengan, porque esta zona tiene mucho turismo. Cosas como estas son los puntos flojos de aquí del barrio porque siempre vemos muchos turistas y mucha gente de la zona que no puede usar las escaleras porque están cerradas, y que vienen a preguntarnos cómo bajar a la avenida y al castillo, y no sabes por dónde mandarles", señala Martín.

"Cuando pasas con el coche por la avenida se ve, es evidente que pasa algo", comenta Javier, panadero del barrio. "El cierre de las escaleras es un problema grave. Muchas personas dependen de ellas para acceder a sus hogares y negocios. El Ayuntamiento las tiene que arreglar, no queremos que su reparación esté estancada durante meses por temas municipales, necesitamos que se actúe rápidamente para solucionar este problema y garantizar la seguridad de todos los que vivimos y trabajamos en esta zona"

En medio de la creciente tensión en el barrio, los residentes se manifestaron la semana pasada en contra del abandono del área durante la romería en la plaza del Topete. En respuesta a las quejas, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asegurado que desde Mantenimiento se tiene constancia de este hecho y que tienen previsto actuar "a la mayor brevedad posible".

