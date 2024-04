De Alicante a València en AVE...parando en Albacete

Hacer transbordo en Albacete, una nueva fórmula para llegar en tren desde Alicante hasta València. Renfe ha puesto a disposición de sus viajeros en los últimos días una nueva alternativa para llegar a la capital del Túria, un peculiar recorrido en el que los pasajeros hacen un primer trayecto en AVE desde Alicante hasta Albacete, con una duración de apenas 20 minutos, para luego realizar un transbordo a un tren regional que los lleva hasta la Estació del Nord de València.

Este nuevo servicio, que añade una parada en Albacete al trayecto habitual, prolonga la duración del viaje a tres horas y media, una hora más de lo habitual, proporcionando a los pasajeros una opción alternativa a los trayectos directos. Desde Renfe señalan que con esta estrategia buscan "ampliar su oferta comercial" y conectar "cientos de destinos uniendo dos trenes con un tiempo de enlace entre ambos suficiente para garantizar el trayecto". Además, esta novedad en la venta de billetes de trenes con enlace se hace "a través de un único proceso de compra que mejora la experiencia de búsqueda y compra online de los clientes", que tendrán un único billete.

Aunque la opción está disponible en ambas direcciones, esta combinación de trenes ha llamado la atención a los usuarios que frecuentan esta línea por el tipo de itinerario que plantea. Josep Ferrer, un alicantino que utiliza el tren regularmente para ir a València por trabajo, y que ha pensado en utilizar este servicio ha expresado su descontento con esta nueva opción de viaje. "Se supone que coges un AVE y pagas un poco más porque el tiempo del trayecto es menor, pero con esta opción luego tienes que bajarte en Albacete y esperar 20 minutos a coger un tren regional que te lleva a València, que es un tren con prestaciones menores que podrías coger perfectamente en Alicante o incluso peor", apunta Ferrer.

Este nuevo servicio, ha generado diversas reacciones entre los pasajeros habituales. David Van der Hofstadt, alicantino residente en València, ha asegurado que este tipo de trayectos "no tienen sentido". "Alguna vez me he planteado comprarlo porque los horarios eran buenos, pero he acabado descartándolo por el tiempo que se pierde. Al final están haciendo que los usuarios nos desviemos y no tiene sentido ninguno, en mi opinión faltan opciones de transporte eficientes entre Alicante y València", explica Van der Hofstadt.

Irene Sánchez, usuaria frecuente de esta línea de tren por motivos laborales, critica la incomodidad generada por esta nueva medida y destaca la necesidad de mejorar la conectividad entre dos ciudades tan próximas geográficamente. "Es un sinsentido, esta conexión no solo genera incomodidad en el desplazamiento, sino que deja ver que no se hace lo suficiente por conectar dos ciudades de la misma comunidad que están más próximas que Alicante y Albacete o Albacete y València", indica Sánchez.

Por su parte, Carlos Pastor, otro usuario habitual del tren entre Alicante y València por motivos laborales, lamenta la escasez de frecuencias y la falta de mejoras en los servicios de alta velocidad entre estas dos ciudades: "Yo cojo el tren todas las semanas en esta ruta entre Alicante y València por trabajo y creo faltan frecuencias entre las dos ciudades, y más ahora que los trenes están siempre llenos por los bonos destinados a los más jóvenes que les permiten reservar los trenes a buen precio. Igual la nueva medida es por eso, pero creo que hay otras formas de mejorar el servicio", comenta Pastor.

Horarios y transbordos

Según los horarios que ofrece la página web de Renfe, este nuevo servicio está disponible en el primer tren del día en dirección de Alicante a València con parada en Albacete. Este sale a las 7:24 horas y llega a Valencia a las 10:53 horas. La parada en la estación de Albacete-Los Llanos se realiza a las 08:12 horas, con una duración de 20 minutos, para luego abordar un tren regional con destino a València a las 08:32 horas llegando a València a las 10:53 horas.

Para el regreso, un tren regional sale desde la Estació del Nord de València a las 16:50 horas, hace parada en Albacete a las 19:13 horas, donde los pasajeros esperan 23 minutos antes de tomar un AVE hacia Alicante a las 19:36 horas, llegando a la estación alicantina a las 20:23 horas. En total, un tiempo de viaje de 3 horas y media, una hora más de la que tarda un tren Intercity, Euromed o Media Distancia que hace el recorrido habitual entre Alicante y València. Además, para realizar el recorrido en sentido inverso entre València a Alicante, los horarios son similares pero en sentido contrario.

