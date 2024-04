Barcala asegura que las oficinas antiokupas y "antiaborto" estarán en marcha este año en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirma que antes de final de año se pondrán en marcha tanto la oficina antiokupas como la de atención a la maternidad, que la izquierda tilda de ser una medida contra el aborto encubierta. Ambas propuestas, planteadas por Vox en el acuerdo presupuestario con el PP, habían quedado en el aire tras la primera revisión del pacto entre ambas formaciones.

"Salimos con un sabor agridulce", señalaron los concejales de ultraderecha tras el encuentro. Pese a que el gobierno municipal había dado "pequeños pasos" en algunos de los puntos acordados, las medidas estrella que los de Abascal consiguieron arrancar a Barcala a cambio de aprobar el presupuesto de 2024 seguían en un cajón. Según relataron al término del encuentro, el principal problema para su puesta en marcha estaba en la regla de gasto que el Gobierno central impone a los Ayuntamientos, donde no se permite emplear los remanentes de tesorería para inversiones, sino que estos deben destinarse exclusivamente a la amortización de deuda.

Tampoco podría hacerse servir el Ayuntamiento de los diferentes préstamos bancarios que tiene contratados, ya que esta línea de crédito únicamente puede dedicarse al capítulo del presupuesto destinado a inversiones, pero no a la creación de las citadas oficinas. Una circunstancia que complicaba su puesta en marcha, al menos por el momento. Los ediles de Vox, al ver que se acerca el ecuador del año sin avances en ese sentido, advertían: "Si no se cumple el pacto, no nos sentaremos a negociar los presupuestos de 2025".

"Con toda certeza"

El alcalde, sin embargo, lanza un mensaje de tranquilidad a sus socios preferentes: "Es nuestro compromiso y se van a poner en marcha". El dirigente popular anuncia que, en una futura comparecencia, se explicará "de qué manera nos afectan las modificaciones que ha hecho el Gobierno de España", ya que el Ayuntamiento elaboró sus cuentas antes de conocer las reglas de gasto aprobadas por el Ejecutivo, por lo que "hay cuestiones que son un poco sobrevenidas".

En cualquier caso, este cambio de las reglas del juego "puede alterar la hoja de ruta en cuanto a los tiempos, pero no en cuanto a la voluntad", según el alcalde, quien se reafirma en su compromiso con la ultraderecha: "Las pondremos en funcionamiento antes de final de año con toda certeza".

---