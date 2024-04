Los parkings de Alicante superan el 90% de ocupación en días laborables

Aparcar en el centro de Alicante se ha convertido en una verdadera odisea. La situación, lejos de mejorar, se complica aún más durante los días laborables, cuando los parkings cuelgan desde tempranas horas el cartel de "completo". La escena se repite con frecuencia a lo largo del día: largas colas de coches en los accesos a los aparcamientos más solicitados, como el de Alfonso X el Sabio o el de la Montañeta. Estos espacios, vitales para aquellos que realizan gestiones puntuales o simplemente desean hacer unas compra en el centro, sufren una saturación constante que deja pocas opciones para estacionar en el centro de la ciudad.

Según los datos recopilados a través de la página web municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante, los principales aparcamientos del centro enfrentan una demanda que supera ampliamente su capacidad. El parking de Alfonso X el Sabio, con una capacidad para 620 plazas, registra un nivel de ocupación del 99% durante las mañanas laborables, dejando prácticamente nulas las opciones de encontrar un espacio libre. De manera similar, el aparcamiento de la plaza San Cristóbal, con 422 plazas disponibles, apenas cuenta con una media de 20 espacios libres en las horas punta.

Colas para acceder al parking de Alfonso X el Sabio, con el cartel de completo. / JOSE NAVARRO

La situación se torna aún más crítica en el caso del parking de la Montañeta, donde de las 336 plazas disponibles, la mayoría del tiempo solo una o ninguna está desocupada, alcanzando así el 100% de su capacidad habitualmente. Pero el aparcamiento que más problemas presenta en la ciudad es el de plaza América, con una capacidad para 67 plazas, casi siempre supera la capacidad permitida según la página web municipal de Tráfico, encontrándose al 102% de su capacidad, es decir, con -1 plazas disponibles. Además, el aparcamiento de la avenida de la Estación, con una capacidad para 396 plazas, se encuentra al 83% de su ocupación en las mañanas de días laborables debido a la proximidad con la estación y a la alta rotación de viajeros.

Los testimonios de los usuarios reflejan la frustración y las dificultades por la situación. Esther Durán, vecina de la ciudad, expresa su preocupación por la falta de opciones de transporte público que hacen que la gente sea cada vez más dependiente del coche. "La movilidad en Alicante cada vez está peor... apenas hay sitio para aparcar en el centro y la zona azul está siempre está ocupada y los parkings, que tampoco son muy grandes, están siempre llenos como consecuencia. Los que nos movemos en coche sabemos que aparcar un sábado por la noche es imposible, pero es que aparcar un miércoles por la mañana tampoco es tarea fácil, esto dificulta mucho que cualquier persona que no viva en el centro pueda moverse", lamenta Duran.

Por su parte, Marcos Cortés, un alicantino que ha experimentado en primera persona las complicaciones de estacionamiento mientras realizaba gestiones en el centro, subraya la necesidad de que exista más aparcamiento en las zonas saturadas de la ciudad. "He venido a hacer unas gestiones al centro de Alicante y me ha costado muchísimo aparcar. En la zona azul era imposible, pero en los parkings tampoco está la cosa mucho mejor. He visto que en el de Alfonso el Sabio había cola he decidido venirme al de la Montañeta, que también estaba lleno y al final he acabado aparcando en el de la avenida de la Estación. Es un incordio porque tienes que salir con mucha antelación de casa para poder llegar a tiempo a tus citas. Debería haber más aparcamiento", reclama.

Y hay, incluso, quienes han dejado de lado el coche y se han pasado al transporte público, como Alba Lledó, quien optó por de lado el coche debido a las dificultades para encontrar aparcamiento. "Siempre que intentas bajar a Alicante en coche es imposible porque cuesta muchísimo aparcar. Me he cansado de esto y al final he optado por el transporte público. Tiene sus desventajas porque tardas más en llegar a los sitios, pero a pesar de que el transporte en autobús es mucho más largo, tardo menos porque no tengo que preocuparme de aparcar el coche", relata.

Opciones menos concurridas

Sin embargo, no todos los estacionamientos presentan la misma problemática. A pesar de la situación generalizada de saturación, el aparcamiento de Catedrático Soler destaca con un nivel de ocupación del 72%, ofreciendo así una mayor disponibilidad de espacios para los usuarios.

Además, el aparcamiento Hermanos López de Osaba, con 258 plazas disponibles, muestra una ocupación del 32%, lo que lo convierte en una opción menos concurrida para quienes buscan estacionamiento en el centro de Alicante.

