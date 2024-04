La izquierda alicantina se une para exigir "la dignificación" de los fusilados que yacen en fosas comunes

Los grupos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento de Alicante han cerrado filas en defensa de la memoria democrática y reclamarán a la Generalitat Valenciana que lleve a cabo todo el procedimiento de las exhumaciones en las fosas comunes de las parcelas 12 y 19, ubicadas en el cementerio municipal, y que agilice la identificación de los cuerpos ya exhumados para entregar los restos a sus familiares. De igual forma, se propone erigir un memorial en la parcela 12 que dignifique a las víctimas cuyos restos seguirán reposando en ella.

Esta petición se enmarca en una declaración institucional que ha sido rubricada por el Grupo Municipal Socialista, Compromís y Esquerra Unida - Podem; una iniciativa que, según argumentan los grupos interesados, "ha sido impulsada como respuesta a la Proposición de Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, abanderada por Carlos Mazón en alianza con la ultraderecha para blanquear el franquismo".

En este sentido, la izquierda alicantina defiende que la nueva normativa autonómica "pretende dilapidar todos los avances conseguidos durante los últimos años en materia de memoria democrática, que han tenido como objetivo avanzar por la senda de lo establecido en el derecho internacional en materia de verdad, justicia, reparación y memoria como garantía de no repetición".

En ese sentido, los tres grupos políticos condenan que la derecha y la ultraderecha "pretendan blanquear ahora el franquismo, un régimen que, según la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, es de carácter fascista". De esta forma, ponen el marco normativo impulsado por el Consell que, según alegan, "pretende frenar en seco el trabajo realizado hasta ahora por la Generalitat Valenciana del Botànic", un gobierno autonómico que abrió 328 fosas y recuperó más de 2.500 víctimas, de las cuales casi 300 han sido identificadas y entregadas a sus familias.

Frente a este panorama, la declaración institucional rubricada por los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento manifiesta su rechazo a dicha Ley de Concordia y exige al Consell mantener el pleno cumplimiento de la Declaración Universal de derechos humanos y lo establecido en el derecho internacional de verdad, justicia, reparación y memoria como garantía de no repetición. De igual forma, la propuesta recoge la necesidad de recuperar el proyecto Alicante, ciudad de la Memoria para que la ciudad sea un "espacio de referencia en los aspectos relativos a la memoria histórica", recuperando y protegiendo los vestigios de la Guerra Civil, así como apoyar e institucionalizar efemérides como el bombardeo del Mercado Central.

Dentro de estas exigencias, también se insta a las concejalías competentes a reparar y mantener las estelas y lápidas que recogen los nombres de las víctimas, así como a elaborar un documento de itinerarios de memoria democrática en el Cementerio "que ponga en valor lugares, monumentos funerarios y tumbas que acogen los restos de quienes dieron sus vidas luchando por las libertades y la convivencia democrática".

La portavoz del Grupo Socialista, Ana Barceló, ha destacado que "estamos ante una amnesia interesada del PP, que ha asumido las exigencias de Vox para blanquear y justificar el franquismo y a los perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos. La democracia, la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos”.

En ese sentido, Barceló ha manifestado que el Grupo Socialista seguirá apoyando a las familias que quieren recuperar los cuerpos que continúan en fosas comunes y protegiendo "la memoria de quienes gracias a su esfuerzo y sacrificio han permitido que este país avance". Finaliza expresando que el Ayuntamiento de Alicante “tiene que permanecer comprometido con la verdad, la justicia y la reparación”.

Rafa Mas, portavoz del Grupo Municipal de Compromís, ha advertido que "no vamos a permitir el equiparamiento, blanqueamiento del fascismo, el franquismo, con la democracia. Que se equipare víctimas con verdugos, no hay concordia sin condena, si no se condena la represión franquista. No hay concordia si se arrebata el derecho a la reparación y justicia. No hay concordia sin verdad. El alcalde de Alicante, ciudad que sufrió especialmente la violencia fascista y franquista, tiene que condenar el franquismo y así se lo pediremos en el pleno, que se posicione ante el fascismo o la democracia".

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha destacado que "la derecha y la ultraderecha pretenden desvirtuar las políticas de memoria democrática actualmente vigentes y lo hacen con una visión que pretende dulcificar la historia de España en el periodo de 1931 a 1978. No puede haber concordia sin memoria y menos todavía sin la reparación debida a las víctimas y a sus familiares”.

En esa línea ha defendido que en Alicante “seguimos esperando que el Ayuntamiento se decida a adecentar la parcela 12 del cementerio, donde se recuerda y homenajea a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que han permanecido largos años en estas fosas”. Finaliza apuntando a la “desidia y el abandono de las autoridades municipales", entendiendo que "no se han ocupado en adecentar esta parcela" y exigiendo que el pleno "se posicione ante esta tergiversación de la historia".