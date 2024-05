El Museo de las Hogueras de Alicante, un espacio pendiente de actualización

El Museo de las Hogueras presenta un problema de actualización. No es ningún error digital, sino de contenido de la galería. El espacio en el que se recuerdan los momentos más importantes de la Fiesta oficial de la ciudad, con más de 90 años de historia, no se ha adecuado desde hace cuatro años y apenas cuenta con actualizaciones desde entonces. Tanto que no muestra las últimas dos hogueras adultas ganadoras del primer premio de Especial, así como tampoco están dos de las más recientes Belleas del Foc.

Entre las ausencias más notables se encuentran las imágenes de los primeros premios de 2022 y 2023. Ni la hoguera "Trasplantes", de Pere Baenas, con la que Florida Portazgo obtuvo el banderín más importante de la Fiesta en 2022 ni el monumento de David Sánchez Llongo "L-mental", con el que Diputació-Renfe hizo lo propio el pasado año aparecen reconocidos en el museo. Tampoco aparecen las Belleas del Foc 2022, Marina Niceto Valera y Valeria Gómez Villescusa, mientras que las de 2023 están en un panel propio, sin compartir espacio con las demás representantes de la Fiesta.

Distinta historia es la de los ninots, que componen el grueso del museo ubicado en la planta baja de la Casa de la Festa. Los indultats de los años posteriores a la pandemia, los correspondientes a 2020-21, 2022 y 2023, se encuentran apartados de los demás, justo a la entrada del museo y separados por una cinta. Mientras, algunos de los ubicados en su lugar correspondiente, según la última actualización del museo, que data de 2020, se encuentran dañados.

Puesto en contacto este medio con el Ayuntamiento de Alicante, no ha indicado si hay algún proyecto para renovar este espacio.

Ninots dañados

Entre los ninots indultats que presentan problemas de mantenimiento, destacan problemas como los desconchados en la pintura o la fractura en algunos de ellos. Algo que ocurre en figuras como la indultada en 1990, de la hoguera Hernán Cortés y elaborada por Manuel Algarra y Enrique Viguer; la de 1993, de la hoguera Santa Isabel y del artista Pedro Soriano; y también en otras más recientes como la de 2014, de la hoguera Gran Vía-La Ceràmica, del autor Pedro Abad; o la de 2019, de la hoguera Séneca-Autobusos y de los artistas Manuel Algarra y José Gallego.

En 2019, el entonces concejal de Fiestas Manuel Jiménez, que fue también presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, señaló la importancia de adecuar el museo: "El público no puede acercarse a estas obras, tocarlas y estropearlas. Hay personas que se sientan en los ninots". El Ayuntamiento, en una intención por modernizar el Museo de Hogueras, destinó en una inversión de 15.000 euros un proyecto para rehabilitar de forma "urgente" las figuras más deterioradas.

En aquel momento, se señaló que, una vez restaurados, se adoptarían medidas que garantizaran la seguridad de la muestra, como en cualquier museo, con cintas, protecciones de metacrilato y urnas cerradas en el caso de los ninots infantiles y las maquetas para evitar que se arrojasen objetos a su interior.

El museo reabrió sus puertas en junio de 2020 y, cuatro años después, gran parte de la muestra sigue sin protección. Es el caso no solo de los ninots indultats más recientes, ubicados tanto a la entrada del museo como en la parte final del mismo, sino también de muchas de las figuras más históricas, que datan de mediados del siglo XX y que son fácilmente manipulables por el público que acude, que es de unas 50.000 personas al año al ser la entrada gratuita y sin tener que pasar control de ningún tipo a la entrada.

Tras su última remodelación, la de junio de 2020, el museo se actualizó con un área destinada a la indumentaria de la Fiesta, con cuadros descriptivos de los distintos tejidos, así como con la reubicación de los ninots indultats que recoge la galería. Una colección incompleta y que cuenta con saltos en el tiempo de casi una década entre algunas de las figuras. En aquella actualización también se incluyeron las últimas Belleas del Foc, presidentes de la Comisión Gestora o de la Federació y primeros premios de Hogueras. Pero la lista paró en aquel año. La última presidenta que aparece es Toñi Martín-Zarco, mostrando solo su año de entrada, y las últimas hogueras ganadoras que aparecen son las de 2019.