Flamingo y atlantis, los colores que lucirán las Belleas del Foc y sus damas en las Hogueras de 2024

Un ritual de color y fiesta que comienza con un simple elemento: el tejido. Las faldas que lucirán las Belleas del Foc y sus damas de honor durante 2024 ya han sido seleccionadas. Alba Martínez y Martina Lloret, junto a su corte, han presentado este martes la indumentaria que lucirán durante su año como representantes de las Hogueras. Eso sí, el secreto mejor guardado permanecerá bajo llave hasta este fin de semana: el color de las faldas principales. Un detalle muy esperado en el mundo de la Fiesta que no tardará mucho en conocerse. Se revelará durante el acto de proclamación que tendrán lugar en el Teatro Principal de Alicante. El viernes 10 de mayo será el turno de las infantiles y el sábado 11 el de las adultas.

Un ritual de color y tela que han sido cuidadosamente seleccionados y tejidos con dedicación, representando signos de tradición y experiencia artesanas que corren a cargo de Vives i Marí y de Sederia Tradicional Valenciana. Por su parte, Jose y Toni Alta Costura han sido designados este año como los indumentaristas oficiales de la Bellea del Foc y sus damas de honor. Ellos han confeccionado los trajes, pero además han creado corpiños y mantillas. Por su parte, la Bellea del Foc infantil y sus damas de honor lucirán creaciones de Jose Hernández Indumentaria Tradicional. En su atelier se han confeccionado también los corpiños y mantillas de las máximas representantes infantiles.

Las Belleas del Foc lucirán tres trajes enteros y otra falda y las damas, dos trajes enteros y una falda más. Para la Bellea del Foc, Alba Martínez, la seda ha sido elegida como el lienzo sobre el que se tejerán sus trajes. El tejido de su segunda falda se llama "Verona" y el fondo tiene un tono flamingo (rosa), para la tercera falda se ha elegido la seda "San Simón" en el color pruna (champagne) que añade a la falda un toque de tradición, elegancia y sofisticación con sus colores, y la cuarta falda es una seda estrecha de nombre "Marineta" en un profundo color negro.

Por su parte, Martina Lloret lucirá seda de algodón desde la segunda falda, una tela con el nombre "San Gerardo" en fondo uva (morado) y la tercera falda, una seda con nombre "Laoz" en fondo atlantis (azul), color por excelencia de Vives i Mari. Como cuarta falda, de la Sedería Tradicional Valenciana, será un estrecho de algodón "Cuna" en fondo salmone (rosa salmón) que evoca un dibujo espolinado de belleza y antigüedad regional.

Las damas de honor adultas lucirán una tercera falda de brocatel con el nombre "Aroma" y en fondo de algodón color jade (verde) que añadirá "elegancia a su apariencia". Para su segunda falda, portarán tela "Mayoral" en tono solar (amarillo), "capturando el sol del mediterráneo en cada pliegue". A este camino de colores, le seguirán las faldas de las damas de honor infantiles, que lucirán en su tercera falda un estrecho de brocatel con el nombre "Elegant" en fondo de algodón y con el color azul hielo "evocando elegancia y serenidad al traje", para la segunda falda se ha elegido la tela "Denia" con un brillo sutil y un fondo de algodón en color foglia (verde).

Los corpiños de las representantes adultas se han realizado en tejido brocado con dibujo pequeño en el que destacan los bordados realizados en realce con pedrerías y en las mantillas se verán dos estilos, uno de ellos confeccionado en caldas y dibujos parecidos al punto duquesa mientras que las otras están realizadas en realce emulando encajes antiguos. Para los corpiños de las representantes infantiles, se han aplicado tres técnicas distintas: aplicaciones a conjunto de belleza y damas en puños y lazos, otra de ellas usando de manera tradicional el terciopelo y por último uno con bordados y pedrerías, todo ello confeccionado por el taller de José Hernández.

Por su parte, David Olivares, presidente de la Federación de Fogueres de Sant Joan, expresó su agradecimiento a todas las empresas que han colaborado en la elaboración de la indumentaria. "Si algo tiene esta nueva federación es el trato y el cariño hacia la indumentaria. Queríamos rodearnos de los mejores y hoy aquí estáis los mejores. Vamos a dar pasos gigantes los próximos días 10 y 11 de mayo en los que las faldas de las representantes van a lucir de la mejor manera posible y vamos a pasar a la historia como el año en el que la indumentaria será tratada como se merece, porque es parte importante de la fiesta", ha señalado Olivares.

Indumentaria

El proceso se inicia con las manos expertas de los estilistas oficiales. Miguel Ángel Leal, reconocido profesional, dirige este proceso y es el estilista oficial de la Bellea del Foc y sus Damas de Honor desde hace más de 25 años. Además, Irene Villaescusa Estilistas se encarga de la peluquería de las infantiles, aportando un toque especial por segundo año consecutivo.

Los zapatos de Mattiiss Calzados proporcionan la base para cada paso firme, confeccionado a mano con un interior de piel y forro de raso negro. Elaboradas por la artesanía Elvira Bella, las calcetas, hechas de algodón 100%, añaden sofisticación a la indumentaria, con detalles bordados con iniciales en su primer juego de medias, diseñado exclusivamente para las bellezas, y dibujos bordados en color para el segundo juego.

La estructura y el volumen, proporcionados por Can Can en Pac por décimo año consecutivo, se encargan de elaborar los ahuecadores y las enaguas, incluyendo un modelo exclusivo de enaguas y pololos para la Bellea del Foc, combinando puntillas lenceras y de bolillas en las damas de honor, para un look fino y elegante, con el cancán aire para que las telas caigan con elegancia y fluidez.

Los aderezos artesanales, realizados por Castillo Cinceladores, son joyas de reproducción antigua bañadas en oro de primera calidad y cristales de primeras firmas para las Belleas del Foc, mientras que las damas de honor portarán reproducciones antiguas en oro envejecido y coral natural, y bañadas en oro mate con percal y toque nácar para las infantiles.

Los azahares, piezas importantes, aportan frescura gracias a Zumay Tocados, que fusiona porcelana y cera desde 2017. Los abanicos artesanales SuperArte reproducen la decoración floral de la indumentaria oficial, decoradas a mano con pintura de alta calidad.

Las bandas son la culminación de un viaje que trasciende lo físico, un reconocimiento de la importancia del título, son una creación de Don Bordado. Las insignias de Joyería Cazorla realzan esta distinción con insignias en plata bañadas en oro de 18 quilates, utilizando técnicas artesanales desde hace dos décadas.

