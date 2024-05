Críticas a ritmo de villancico, el cartel de Hogueras 2024 de Alicante más comentado en redes sociales

"24 de junio, fun, fun, fun". Así, a golpe de villancico, han acogido las redes sociales el anuncio del cartel oficial de las Hogueras de Alicante, que ha desatado una auténtica tormenta digital por su parecido con la conocida canción. Desde su difusión por parte de la Federació de Fogueres de Sant Joan, las redes sociales se han inundado de opiniones encontradas sobre la representación gráfica de uno de los eventos más esperados del año en la ciudad. La obra, concebida por el reconocido artista y diseñador alicantino Ramiro Seva, lleva por lema "Foc, Fum, Fun", una apuesta que buscaba ofrecer una visión "fresca" y "contemporánea" de una festividad profundamente arraigada en la cultura alicantina y que, si era posible, el diseño acabara convirtiéndose en viral en redes sociales.

Sin embargo, la propuesta no se ha hecho viral como se esperaba desde la Federació de Fogueres, y las críticas no se han hecho esperar en forma de comentario por parte de aquellos que están más pendientes de sus publicaciones. Más de 120 reacciones y 80 comentarios en menos de un día plagados de descontento y decepción han invadido las plataformas digitales, convirtiendo al cartel en el centro de una intensa polémica. Entre las expresiones de desaprobación, los alicantinos han calificado la obra como "fea", "poco representativa" y, en palabras de algunos usuarios, "lo peor que he visto en mi vida". La comparación con un villancico navideño ha sido recurrente, con alusiones al clásico "25 de diciembre fun, fun, fun", que algunos consideran más apropiado para la temporada invernal que para el ambiente festivo de junio.

Las críticas no se limitan únicamente al aspecto estético del cartel, sino que también se extienden a su supuesta falta de conexión con la "esencia" y la "tradición de las Hogueras" en Alicante. Comentarios como "ni una foguera... mal, mal", "no representa nada", "horrible" o "ingeniosísimo lo de no alinear las tres palabras para representar que la fiesta está siempre en movimiento", reflejan la sensación de descontento y desconexión que ha generado la propuesta gráfica. Incluso la inclusión de términos anglosajones como "Fun" ha suscitado interrogantes y reproches por parte de los usuarios, que cuestionan su pertinencia en el contexto en la festividad con frases como: "mezclamos anglicismo junto a nuestra lengua, acabáramos", "¿el fum qué significado tiene?" o "es horrible, si los de aquí no lo entendemos, ¿cómo lo van a entender los de fuera?".

A pesar de las críticas abrumadoras, no todo han sido opiniones desfavorables. Algunos usuarios han elogiado la originalidad y la simplicidad del diseño, destacando su capacidad para captar la esencia festiva de las Hogueras. Frases como "gran cartel, sutil, sencillo y destacando lo importante de las fiestas. ¡Gran trabajo!", reflejan la diversidad de opiniones en torno a una obra que, sin duda, ha generado un intenso debate en la comunidad virtual alicantina.

En medio de la controversia, Ramiro Seva, el diseñador detrás del polémico cartel, señalaba que con esta pieza su intención era crear un cartel visualmente impactante que capturara el espíritu de las Hogueras de manera sensorial. "La intención al realizar este cartel ha sido abrazar lo verbal, no quedarnos con la imagen, sino representar el espíritu de las hogueras de la forma más sensorial posible", afirmó Seva.

Sin embargo, estas explicaciones no han logrado aplacar la tormenta de críticas que continúa sacudiendo las redes sociales. Con el debate aún candente, queda por ver cómo evolucionará la percepción del cartel en los días previos a la celebración de las tan esperadas Hogueras de Alicante.

