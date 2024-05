Las obras del Centro 14 se alargan y Alicante aprueba 14 pisos para alquiler social juvenil

El Patronato de Vivienda ha celebrado este miércoles una Junta General con carácter extraordinario en la que se ha dado el visto bueno a convocar un concurso público para redactar el proyecto de rehabilitación de una quincena de viviendas en San Gabriel, para el que se prevé un presupuesto de 87.000 euros.

El objetivo del gobierno local es poder destinar los pisos, ubicados en la calle Fernando Díaz de Mendoza, al alquiler social orientado a jóvenes. Algo para lo que contempla una inversión total de alrededor de 700.000 euros. La meta, según ha explicado el concejal Carlos de Juan, es que puedan estar operativas antes del año 2026.

Además, en la reunión se ha aprobado también una nueva prórroga para las obras de ampliación del Centro 14, que se extenderán, en principio, hasta mediados del próximo mes de julio. El Ayuntamiento ya dio luz verde a una extensión de los plazos el pasado mes de febrero, cuando también se contempló un incremento de los costes de 460.00 euros, llegando a rondar los 3 millones, que sufraga la Generalitat Valenciana.

"Falta de previsión"

La izquierda, por su parte, centra el foco en la falta de previsión del gobierno municipal y en el presupuesto del organismo que ha quedado sin invertir al cierre del ejercicio de 2023.

El grupo municipal socialista, a través de la concejala Silvia Castell, ha cuestionado la escasa ejecución de las inversiones reales programadas por el Patronato de Vivienda el pasado año, que el PSOE sostiene que no llegan ni al 38%. "El gobierno de Barcala vuelve a demostrar que no tiene ningún interés en aportar soluciones a las familias que no tienen posibilidades de acceso a la vivienda, un problema que crece en la ciudad mientras el equipo de gobierno da la espalda a las necesidades de los alicantinos", ha señalado Castell.

Por su parte, el concejal de Esquerra Unida - Podemos, Manolo Copé, ha criticado el retraso añadido al proyecto del Centro 14: "De nuevo, la falta de previsión, que es la toníca habitual, nos aboca a una ampliación". Mientras, lamenta Copé, hay temas clave que siguen sin ponerse sobre la mesa. Entre ellos, el edil destaca "la apertura de solicitudes para conocer la situación real de demanda de viviendas en nuestra ciudad y la propuesta de medidas reales para intentar paliar la situación de emergencia social que está viviendo Alicante".