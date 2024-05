Así ha quedado la plaza del Sol de Alicante tras la pasada mascletà nocturna

A todo alicantino que se precie le gusta la mascletà, tanto su imponente sonido como su olor, tan característico que transporta automáticamente a la Fiesta por excelencia de la ciudad. Sin embargo, la cosa cambia cuando tiene que ver con recoger la parafernalia utilizada. La emblemática plaza del Sol, ubicada en Carolinas Altas, un día después del espectáculo pirotécnico comandado por los Hermanos Sirvent, continúa contando con sacos de arena esparcidos por el suelo que, a la hora de publicación de esta noticia, todavía no han sido recogidos.

Desde restos de la pasada noche hasta cajas de petardos con pólvora en su interior. El suelo de la plazoleta ha causado las críticas de los vecinos y usuarios recurrentes del lugar, que han visto cómo no se han retirado los materiales empleados para encender la mecha del disparo nocturno del sábado 18 de mayo. Así, las personas tienen que sortear, no solo las vallas (amontonadas en torre y cercadas), sino la arena esparcida por el suelo, los restos de cajas chinas con pólvora en su intención y montones de sacos enteros.

Los restos de la pasada mascletà y, al fondo, unos niños jugando / HÉCTOR FUENTES

Uno de los vecinos de la zona, Ulises, se muestra crítico por una "dejadez" que, asume, "es responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante". "Es bochornoso que no se haya limpiado la zona y estén todo el día los restos por el suelo", critica, alegando que "si esta mascletà hubiese sido en la plaza Sèneca y no en la zona norte, ya se hubiese baldeado la zona".

No ha sido el único en pronunciarse. El concejal del PSOE en Alicante, Raúl Ruiz, se ha manifestado en su red social X lamentando que "a Carolinas Altas no se acercan nunca a limpiar ni por error, pero anoche, para presentar el pasodoble a Barcala y para la mascletà, al menos habían barrido la Bola de Oro". Junto con imágenes del lugar, ha reprochado que "esto no lo permitirían en los barrios donde viven".

De momento, un día después de que se lanzase un espectáculo pirotécnico que acercaba todavía más las Hogueras a Alicante, el suelo de la plaza del Sol sigue manteniendo los restos de una noche festera que no ha sido atendida por los servicios de limpieza locales mientras que los vecinos de la zona esperan para que se reacondicione la Bola de Oro.