El PP mantiene el toro embolado en Alicante porque es "historia, cultura y tradición"

El toro embolado seguirá celebrándose en Alicante. Pese a la presión de la izquierda, que llevará el asunto al pleno para su debate, el PP no se plantea dar marcha atrás con el festejo: "Es historia, cultura y tradición", ha señalado la concejala de Plaza de Toros, Mari Carmen de España.

La edil popular ha asegurado que el equipo de gobierno "no se va a replantear nada" porque se trata de una actividad "que no es nueva, sino que la hemos celebrado en varias ocasiones", aunque sufrió un parón durante el covid. "Nosotros no vamos a restringir nada que esté amparado en la ley", ha indicado.

De España se ha mostrado sorprendida por las críticas de la oposición. Especialmente del PSOE, a quien acusa de formar parte de la Comisión Taurina que aprobó los carteles de la feria por unanimidad. La concejala ha cargado además contra los demás grupos de la bancada progresista por su "hipocresía", ya que sostiene que el evento se celebra igualmente en otros municipios de la Comunidad Valenciana donde gobiernan Compromís o Podemos (en Alicante representado por Esquerra Unida).

El festejo, a debate

Pese a las explicaciones del gobierno popular, Esquerra Unida no da su brazo a torcer y planteará la próxima semana en el Pleno una iniciativa "contra la barbaridad del toro embolado". Su portavoz, Manolo Copé, argumenta que se trata de "una práctica que no es usual en esta ciudad y que no tiene ningún tipo de tradición", por lo que reclamarán al ejecutivo de Barcala que dé marcha atrás en su celebración.

.

