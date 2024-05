Alicante lanzará una mascletà preparada con las cenizas de las Hogueras 2023

Alicante vivirá una mascletà única con motivo del Pregón Oficial de Hogueras. El próximo sábado 1 de junio, el entorno del Auditorio de la Diputación (ADDA) se transformará en un escenario festivo que desde el que se dará inicio a los esperados actos de Hogueras 2024, en un día marcado en el calendario, ya que se trata del día del Pregón de las Hogueras. A las 18.00 horas, en el parking del ADDA, se lanzará una mascletà que como novedad este año estará preparada con las cenizas de las hogueras que se quemaron el año anterior durante la Cremà.

La mascletà, diseñada por el pirotécnico Pedro Luis Sirvent, promete ser un espectáculo único, con cerca de 100 kilos de pólvora que convertirán el evento en el punto álgido de la celebración. Tras el disparo, los actos continuarán en la puerta del ADDA, donde más de mil músicos tocarán por primera vez marcando el inicio oficial de la fiesta con el "Inici de la Festa". Este acto simbólico busca marcar un momento destacado en las celebraciones de Hogueras, subrayando el renacer de la festividad cada 24 de junio, cuando se apagan las últimas brasas y el espíritu festivo se reaviva con renovado vigor.

"El próximo sábado 1 de junio somos los encargados de lanzar la mascletà con motivo del Pregón de las Hogueras. La lanzaremos desde el ADDA donde se van a concentrar unos 800 músicos y estamos preparando una mascletà que será toda de color rojo y que contendrá las cenizas de las Hogueras del año pasado. El objetivo es que exploten y se esparzan por todo Alicante", explica Pedro Luis Sirvent.

Tras el disparo, que contará con este "contenido especial en la pólvora", los alicantinos y festeros podrán dirigirse a la puerta del ADDA para continuar con los actos. A las 19.00 horas, mil músicos pondrán la banda sonora al inicio de las Hogueras de Alicante 2024.

Después, las 89 comisiones de hogueras y las 51 barracas tomarán posiciones junto a los mil músicos que marcarán el ritmo hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento de Alicante donde tendrá lugar el pregón oficial de Hogueras que este año estará a cargo del artista alicantino Sergio Gómez, encargado de realizar desde hace más de una década la hoguera infantil oficial. Gómez dará comienzo formal a las festividades y, además, un millar de músicos se congregarán para interpretar el Himno de les Fogueres de Sant Joan y el Himno de Alicante, culminando la jornada con el disparo de un castillo.

Reivindicación

Pese a la preparación de la mascletà del día del pregón, la pirotecnia alicantina Hermanos Sirvent no participará este año en el concurso de mascletas en la plaza de los Luceros. "En Hogueras este año no lanzamos para reivindicar que la pirotecnia no es un servicio más, es cultura. No es limpieza o poda, sino que es algo cultural con lo cual no puedes calibrar a todas las empresas por igual, necesitamos un mejor trato", asegura el pirotécnico.

El pirotécnico también abordó los desafíos y las injusticias que enfrenta la industria, incluyendo las dificultades administrativas impuestas por las autoridades locales. "Las mascletas son algo que pide el pueblo, pero para el Ayuntamiento de Alicante para que sea solo presentar papeles, esta reivindicación es para que el Consistorio cambie el sistema. Es la primera vez en 20 años que no lanzamos ni mascletà ni castillo de fuegos porque no es de recibo que nos hagan esto", indica Sirvent.

"Los grandes de València se sienten insultados cuando llegan aquí, y ellos también han dicho que no van a volver mientras siga así. Nosotros no escatimamos en gastos porque se trata de nuestra ciudad, pero necesitamos un cambio de modelo y que la mascletà sea reconocida como un bien cultural y no como un servicio de poda", aclara Sirvent.

Suscríbete para seguir leyendo