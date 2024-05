"Hay hasta un 20 % de personas enfermas de alzhéimer que están sin diagnosticar»

El doctor José Vicente Sánchez Mut dirige el laboratorio Epi-Genómica Funcional del Envejecimiento y la Enfermedad de Alzheimer en el Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Junto a su equipo recibirá una importante cantidad de dinero de la Fundación Pasqual Maragall para sus investigaciones para hallar innovadoras dianas terapéuticas contra esta patología neurodegenerativa poniendo el foco en la calidad del sueño como un arma contra esta grave dolencia.

¿Qué supone esta beca?

Una oportunidad para desarrollar un tipo de proyecto que no es nada normal en España al tener tanta financiación y permitir hacer colaboraciones internacionales. Soy un investigador joven y con este proyecto podríamos consolidar líneas de investigación para muchos años.

¿Cuáles son las claves fundamentales de la investigación?

Las claves son dos observaciones muy claras. Una es que hay hasta un 30 % de individuos que son cognitivamente sanos, gente normal, que cuando mueren y miramos sus cerebros tienen niveles de patología similares a los pacientes de alzhéimer, pero por alguna razón no desarrollan la enfermedad. Los cerebros parece que son mucho más fuertes ante esa patología y resisten, por eso se llaman resilientes. Y la otra es que se ha visto que precisamente esa población, los resilientes, tienen una calidad del sueño mayor a la población general. Este proyecto investiga cuál es la causa, qué hace el sueño molecularmente para que la gente sea más resiliente y así poder diseñar terapias o fármacos que puedan aumentar esa resistencia en potenciales pacientes.

Depósitos de proteínas

¿Cómo es el cerebro de una persona con alzhéimer?

Cuando miras el cerebro de una persona con la enfermedad está lleno de placas amiloides (que son depósitos anormales de proteínas) y de otras patologías. Y eso se cree que causa la enfermedad. Hay gente que es sana, sin demencia, pese a que tiene la misma cantidad que un paciente con alzhéimer pero por alguna razón el cerebro resiste esa presencia de placas y no desarrolla la enfermedad. No se le mueren las neuronas pero sí tiene todo lo que debería causar la muerte de las neuronas. Si entendiésemos por qué esas personas aguantan esa patología podríamos intentar fomentarlo en la gente que tiene alzhéimer para que no se le mueran las neuronas y pueda vivir sin la enfermedad.

Resultados en diez años

¿Cuánto tiempo puede pasar hasta obtener resultados?

Resultados científicos ya tenemos. Las publicaciones generalmente tardan cuatro o cinco años. Eso sería el primer paso antes de intentar desarrollar algún tipo de ensayo clínico que pueda llevarse más adelante. Para llevarlo a la gente, a los pacientes, estamos hablando mínimo de unos 10 años.

¿Un sueño de mala calidad puede destruir neuronas?

Los estudios de sueño se hacen con encuestas y no reflejan en realidad cómo la gente duerme, porque hay quien cree que duerme bien y realmente duerme mal y otra gente cree que duerme mal, y en verdad está durmiendo bien. Pero sí que creemos que es bastante importante por dos cosas muy sencillas: la memoria se consolida durante el sueño. Lo que se aprende durante el día, por la noche se reactiva y hace que se consolide y se pueda recordar a largo tiempo. Si no duermes, no puedes tener memorias consolidadas. Durante el día el cerebro consume energía y recursos y eso se tiene que reponer durante la fase del sueño. Si vas consumiendo y no repones, al final causas un colapso. Por eso creemos que el sueño es importante para el cerebro.

¿Con cuántos pacientes se va a hacer el estudio?

Tenemos una cohorte de 200 pacientes con déficit cognitivo leve que vamos a seguir durante 10 años. Además, 50 muestras de donantes de los biobancos de la Red Nacional de Salud y seguramente podremos incorporar alguna cohorte más.

Avance de la enfermedad

¿Hasta qué punto le preocupa el avance de la enfermedad?

El 99 % de lo que hacemos está enfocado al déficit cognitivo ligado al envejecimiento y el alzhéimer. En España tenemos un millón de personas con esta enfermedad y se estima que hay hasta un 20 % sin diagnosticar, por lo que ese número debería ser mayor. La estimación en que en 2050 la cifra se triplicara con un coste entre 30.000 y 60.000 euros por paciente y año. Eso es imposible que el sistema sanitario lo cubra y causa un estrés en las familias increíble. Es una necesidad encontrar algo y estamos intentando trabajar para que eso no ocurra y que esas previsiones tan dramáticas no se cumplan. Simplemente con que encontremos algo que retrase cinco años la enfermedad reduciríamos hasta la mitad el número de pacientes con alzhéimer. Como es una enfermedad que suele aparecer muy tarde, si la retrasamos 5 años nunca debería manifestarse en vida a no ser que se llegue a los 120 años.

