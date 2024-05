Entidades sociales de Alicante rechazan la ley de concordia de PP y Vox

Las entidades sociales de Alicante hacen frente a la proposición de Ley de Concordia impulsada por el gobierno de la Generalitat de PP y Vox. La Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica ha convocado una protesta frente a la sede de la Conselleria de Turismo y anterior sede del Consell en Alicante, el antiguo edificio de Correos en la plaza Gabriel Miró, junto con asociaciones de familiares de víctimas del franquismo, partidos políticos, agentes sociales y otras organizaciones, para expresar su rechazo a la tramitación parlamentaria de la norma impulsada por el gobierno de Mazón.

Esta ley, presentada por los grupos parlamentarios del PP y Vox, ha sido calificada por los manifestantes como una negación de los principios y valores de "verdad, justicia y reparación" para las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, principios que sustentan las leyes estatal y autonómica de Memoria Democrática. Durante el acto, los manifestantes han leído un manifiesto en el que han puesto de relieve que rechazan esta iniciativa por ser "inaceptable" y han indicado que "se ha desarrollado sin la consulta ni la participación previa del movimiento memorialista y de las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo".

Además, impugnan la proposición por colisionar con el legítimo derecho de las víctimas a conocer la verdad, "una verdad científica avalada por la historia que ha contribuido a formar una conciencia histórica colectiva". Vicente Carrasco, miembro de la Comisión Cívica de Alicante, ha explicado que con esta protesta buscaban "expresar nuestro rechazo a la proposición de ley de Concordia que se está tramitando ahora mismo en las Cortes y defender la ley vigente de Memoria Democrática, porque entendemos que es un instrumento suficiente para cohesionar las políticas de memoria democrática que necesita la comunidad".

Carrasco ha señalado que esta norma "nos parece una involución en la trayectoria de las políticas de memoria que se han hecho en los últimos años en la Comunidad Valenciana. Pretende blanquear cuestiones que no tienen blanqueo posible; el franquismo es el franquismo, con sus connotaciones, y la historia es la que es, no cabe revisitarla o reinterpretarla".

Por su parte, Paco Alarcón, de la Asociación Víctimas Niños Robados Alicante, ha mostrado su descontento con la Ley de Concordia: "estábamos consiguiendo, después de muchos esfuerzos, que la ley de Memoria Democrática nos reconociera como víctimas. Nos habían hecho un documental y estaban promocionando nuestro caso. Además, nos habían incluido en el banco de ADN creado en FISABIO para las víctimas del franquismo. Ahora, con la ley de Concordia, parece que todo esto va a desaparecer".

Entre los manifestantes que se encontraban en la plaza Gabriel Miró, han señalado que la proposición "intenta equiparar injustamente la etapa democrática de la II República con el periodo de la dictadura franquista". Elvira Jiménez, ha señalado que "la nueva ley que se quiere aprobar, la ley de la discordia, es una pena y da rabia que la memoria sea tan frágil y no recordemos lo que ha pasado, que ha habido tantas víctimas y tantos muertos. Es una ley muy sectaria que no recuerda el pasado de España ni el franquismo que hubo".

Como ella, Carlos Navas, ha afirmado que esta norma "nos parece una aberración, es la revancha de la extrema derecha que intenta ocultar ese periodo negro de la historia de España que fue el franquismo porque cuando llegó la democracia no supimos darle el espacio que merecía". Asimismo, Paz Fernández, ha indicado que "lo que se pretende con esta ley es una equidistancia injusta. No hay igualdad, los republicanos no son iguales, los que quedan en las fosas no son del bando fascista, sino del bando republicano, y nunca han tenido un juicio justo".

Suscríbete para seguir leyendo