Locos por los llibrets de Hogueras de Alicante

Los llibrets de Hogueras, documentos anuales elaborados por las comisiones de cada hoguera, se han convertido en objetos de culto para muchos aficionados y coleccionistas. Estos llibrets no solo capturan la esencia de cada edici贸n de las Hogueras de Alicante, sino que tambi茅n preservan la historia y evoluci贸n de los barrios alicantinos a lo largo de los a帽os. Este a帽o, la anticipaci贸n es mayor que nunca, con nuevos dise帽os y contenidos que prometen sorprender y encantar a los devotos de esta tradici贸n.

La fiebre por los llibrets ha llevado a que muchos coleccionistas los atesoren como verdaderos tesoros, recopilando ediciones de diferentes 茅pocas y comisiones. La pasi贸n por estos documentos trasciende la mera celebraci贸n festiva, convirti茅ndose en un compromiso con la preservaci贸n de la memoria y la identidad cultural de Alicante. Sumergirse en el mundo de los llibrets es descubrir un universo de historia, arte y tradici贸n que contin煤a evolucionando cada a帽o.

Miguel 脕ngel Dura, un gran coleccionista, recuerda c贸mo naci贸 su pasi贸n por los llibrets: "Mi pasi贸n por los llibrets nace en 1983 porque mi abuelo me regal贸 el llibret de mi hoguera de ese a帽o y descubr铆 que aquello era algo maravilloso. A partir de este momento, fui acumulando m谩s y m谩s, hasta tener actualmente 7.000 llibret". Para Dura, los llibrets no solo son recuerdos de la fiesta, sino tambi茅n valiosas fuentes hist贸ricas. "Me encanta que el llibret recoja la historia del barrio; con el tiempo ves comercios que han desaparecido y los cambios en la ciudad", asegura Dura.

Su colecci贸n incluye llibrets de diversas 茅pocas, reflejando un compromiso inquebrantable con la preservaci贸n de esta tradici贸n. "Desde el a帽o 2000, he estado haciendo llibrets para mi hoguera y otras con las que colaboro de forma habitual o que saben que soy aficionado a los llibrets y que me piden conejo. Cada a帽o es un reto encontrar una nueva perspectiva sobre temas que ya han sido tratados porque lo importante es no repetirse, siempre hay que intentar darle una vuelta al tema para ser innovador. Un ejemplo significativo de un llibret que me gust贸 mucho fue el que hicimos en el a帽o 2000 sobre la cer谩mica de Alicante, donde mezclamos piezas de cer谩mica con los temas tratados por la comisi贸n y en los que las belleas posaron junto a piezas de cer谩mica que se les asemejaban", explica Miguel 脕ngel Dura.

Otro apasionado coleccionista, Juan Carlos Vizca铆no, tiene una gran colecci贸n que incluye no solo llibrets, sino tambi茅n un gran archivo fotogr谩fico. "Colecciono y guardo los llibrets que m谩s me interesan y en los que colaboro y, adem谩s, tengo un archivo considerable de elementos relacionados con las hogueras, incluyendo m谩s 60.000 fotograf铆as digitalizadas. Lo mejor de las Hogueras para m铆 son las fotos, pero los llibrets son una parte importante, personalmente he podido dirigir numerosas publicaciones y he colaborado en m谩s de 250 proyectos relacionados con las Hogueras", se帽ala Vizca铆no.

Su enfoque en la fotograf铆a y la documentaci贸n visual le ha permitido crear un archivo sin igual, que sirve como una c谩psula del tiempo para las generaciones futuras. "Al a帽o siempre hay 10 o 12 llibrets que tienen un trabajo de investigaci贸n destacado y que merecen la pena coleccionar, pero entre las que he colaborado yo que m谩s me han gustado ha sido las de la revista Festa, que dirig铆 entre 2000 y 2007, o el llibret de Gran V铆a Garbinet 2010, dedicado a las hogueras de los a帽os 50. Tienes que seleccionar mucho porque el espacio manda, mi casa ahora mismo es como un museo", apunta Vizca铆no.

Por su parte, Jose Manuel Lled贸, con una colecci贸n que abarca desde los primeros a帽os de la Fiesta, resalta la importancia hist贸rica de los llibrets. "Tengo publicaciones desde el a帽o 1928, cuando se fundaron las Hogueras que actualmente guardo entre mi casa y tres trasteros que tengo alquilados. Aunque le doy especial importancia al llibret de mi hoguera, la hoguera Calder贸n, tambi茅n tengo muchos llibrets de los a帽os 40 y 50, los m谩s antiguos los tengo archivados con mucho cuidado. Para m铆 los llibrets son una v铆a de comunicaci贸n de la comisi贸n con el exterior y reflejan la historia de la fiesta y de la ciudad", destaca Lled贸.

Jos茅 Manuel Lled贸 ha dedicado a帽os a la recopilaci贸n y conservaci贸n de estos documentos, con especial atenci贸n a aquellos m谩s antiguos y dif铆ciles de encontrar. "Tengo el Llibre d'Or del a帽o 33 o 34, uno de solo siete ejemplares que existen en Alicante, lo consegu铆 en un rastro y es una de mis joyas m谩s preciadas. Adem谩s, tengo una publicaci贸n muy exclusiva que consegu铆 de la barraca Penya Alicantina que se fund贸 en el a帽o 1932 y que crearon un libro de firmas en papel de pergamino con una portada en chapa de madera con el nombre de la barraca y en el que m谩s de 200 firmas y caricaturas de la 茅poca con laguna curiosa como la del presidente de Rep煤blica, Manuel Aza帽a, y algunos ministros de la 茅poca", indica Lled贸.

Receta para un buen llibret

Elaborar un buen llibret de Hogueras requiere dedicaci贸n y una comprensi贸n profunda de lo que hace especial a estos documentos. Miguel 脕ngel Dura y Jose Manuel Lled贸, con su experiencia, comparten su visi贸n sobre los elementos esenciales que debe tener un llibret para destacar y preservar la esencia de las Hogueras de Alicante.

Para Miguel 脕ngel Dura, un buen llibret debe "tener toda la parte de la fiesta: las bellezas, las damas, las fotos de la comisi贸n, los bocetos de los monumentos y unas buenas explicaciones de los mismos". Adem谩s, Dura subraya la importancia de la parte cultural: "Me gusta que cojan alg煤n tema de Alicante y lo enfoquen hacia un punto de hoguera, es darle la vuelta a algo de lo que vas a hablar y buscar una conexi贸n con las fiestas".

Jose Manuel Lled贸, por su parte, enfatiza una estructura clara y bien organizada, ya que a 茅l le gusta "que el llibret sea una v铆a de comunicaci贸n de la comisi贸n con el exterior y que tenga un pr贸logo que explique la parte cultural. Es importante que contenga un saludo de la comisi贸n, un reconocimiento a todos los miembros, y una explicaci贸n detallada del boceto del monumento, preferiblemente en valenciano aunque el llibret est茅 en castellano y debe tener una galer铆a con fotos de todos los actos realizados durante el a帽o".

Comisiones en la vanguardia

Las comisiones de hogueras est谩n a la vanguardia en la elaboraci贸n de llibrets, dedicando esfuerzos durante todo el a帽o para crear obras que reflejen la riqueza cultural y festiva de Alicante. Como Josep Amand Tom谩s, presidente de la hoguera S茅neca-Autobusos, que explica que su comisi贸n de cultura trabaja incansablemente todo el a帽o recopilando material y art铆culos. "Es un trabajo de investigaci贸n constante al que le ponemos mucha ilusi贸n. Llevamos consiguiendo el primer premio desde hace muchos a帽os y estamos muy contentos con todo lo que se hace," afirma Tom谩s.

En la hoguera Port d'Alacant, Aurora Mart铆nez se帽ala que este a帽o han contado con la colaboraci贸n de m谩s personas que en a帽os anteriores. "El tema es peculiar, el llibret est谩 dedicado a los a帽os en los que no ha habido hogueras, tanto en la guerra como en la pandemia, y creo que va a ser uno de los mejores que hemos sacado. Ha sido complicado plasmarlo, pero se ha hecho con muchas ganas y para m铆, es un llibret ejemplar," explica Mart铆nez. Marga Fern谩ndez, encargada del llibret de la hoguera La Cer脿mica, describe el proceso de investigaci贸n que su equipo lleva a cabo durante todo el a帽o. "Recuperamos material de archivos municipales y nacionales. Hemos sacado dos llibrets centrados en Alicante, y nuestros patrocinadores habituales han seguido colaborando," concluye Fern谩ndez.

Toni Carri贸n, presidente de la hoguera La Cer脿mica, comenta que el trabajo para el llibret comenz贸 en octubre y termin贸 hace solo dos semanas. "Lo hemos hecho como siempre para entrar en concurso en valenciano. Hemos trabajado durante todo el a帽o, y aunque pedir las fotos siempre retrasa un poco, ya lo tenemos listo," dice Carri贸n. Como 茅l, Carlos Gos谩lbez, presidente de la hoguera Sagrada Familia, se帽ala que "durante todo el a帽o recopilamos noticias y documentamos cada acto, lo que facilita la creaci贸n del llibret final," explica Gos谩lbez.

Por su parte, Carlos Ruiz, presidente de la hoguera Diputaci贸-Renfe, expresa su entusiasmo por el llibret de este a帽o: "este a帽o el llibret es espectacular, gracias a un gran trabajo de documentaci贸n" comenta Ruiz. En la hoguera Florida-Portazgo, Jose Mu帽oz que su llibret "incluye un reportaje sobre la construcci贸n del puente rojo y c贸mo dividi贸 los barrios. La parte cultural est谩 muy bien hecha por la delegaci贸n, y hemos trabajado desde octubre" detalla Mu帽oz.

Irene Artiaga, presidenta de la hoguera Doctor Bergez Carolinas, celebra el 40 aniversario de su hoguera con un llibret dedicado al Doctor Bergez que "incluye entrevistas a veteranos de la hoguera y explicaciones detalladas del monumento" dice Artiaga. Henar Lled贸, responsable del llibret en la hoguera San Ant贸n Bajo, destaca el enfoque de su llibret en Mario Gual, el artista que lleva 15 a帽os plantando en Alicante. "La portada ha sido realizada por Marta Meseguer, una artista alicantina. El llibret, de 209 p谩ginas, es muy visual y f谩cil de leer, con muchas explicaciones y una galer铆a de im谩genes que muestra la evoluci贸n de nuestra hoguera" explica Lled贸.

Suscr铆bete para seguir leyendo