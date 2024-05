«Los puntos violeta son imprescindibles para las mujeres. Los defenderemos»

Un año después de las elecciones municipales, la concejala de Bienestar Social y Derechos Públicos, Begoña León, comparte cuál es su hoja de ruta al frente de unas de las áreas más sensibles para Alicante. León, una las caras nuevas del equipo de gobierno de Luis Barcala, revela cómo piensa afrontar asuntos como las políticas de igualdad o la falta de vivienda pública en la ciudad.

PREGUNTA: ¿Qué balance hace de este primer año de mandato?

RESPUESTA: El balance es bueno para ambas concejalías. Llevar temas sociales es tratar con personas y trabajar con ellas, es un tema sensible. Rebajar las listas de espera como hemos hecho, aumentar el personal, controlar todos los programas, poder implementar más programas y tener proyectos a la vista hace que el balance sea muy positivo.

P: Al inicio de la legislatura cambiaron el nombre de la Concejalía de Igualdad y Cooperación por Derechos Públicos, ¿puede prescindir la ciudad de un área especifica de Igualdad?

R: Igualdad se sigue manteniendo. Se ha aumentado el personal en cuatro personas, se mantiene el mismo personal y a la jefa de Departamento. Ahora están todos juntos en una misma planta. No hay ningún problema en cambiar concejalía por departamento, yo por lo menos no le doy tanta importancia.

P: ¿Cuál es su política de Igualdad?

R: Gracias al incremento de personal se están dando muchas charlas y se está sensibilizando a la población. Las charlas van desde estudiantes de Primaria hasta los de instituto y también llegan a los centros sociales y a los de mayores. Ahora mismo, hemos preparado 18 sesiones de scape rooms enfocados en la igualdad para niños. Hay una estructura muy potente con grandes trabajadores.

P: ¿Solo hay charlas?

R: No, también hacen teatros y trabajamos conjuntamente con la concejalía de Cultura para ello, hay varios proyectos. Además, estamos trabajando ya con los colectivos LGTBI de cara al Orgullo.

P: ¿Habrá bandera LGTBI este año en el Ayuntamiento?

R: Por supuesto, habrá bandera y habrá acto institucional. No quiero adelantar más porque la semana pasada tuvimos la primera charla con los colectivos pero este año habrá algo novedoso que ya adelantaremos.

P: Ha habido un gran revuelo debido a la posible supresión de los puntos violeta...

R: No voy a entrar en polémicas, pero sí voy a defender los puntos violeta. Desde que llegué al departamento de Igualdad, los puntos violeta se han mantenido y además se han aumentado, porque en Carnaval no había y este año se pusieron. También en Hogueras va a haber dos puntos violeta fijos y varios itinerantes.

P: ¿Son los puntos violeta una de sus líneas rojas?

R: Los puntos violeta no van a desaparecer, creo que la ciudadanía los necesita, son imprescindibles para las mujeres y los vamos a defender. El Gobierno del PP de esta ciudad en este año de mandato ha demostrado estar al lado de las mujeres y los puntos violeta no van a desaparecer.

P: Su predecesora en el cargo, Julia Llopis, tuvo un perfil polémico, mientras que el suyo es más bajo. ¿Es algo premeditado?

R: Creo que la polémica no te lleva a ningún sitio. Tienes que hablar cuando debes y explicar las cosas cuando llega el momento, sino no vale de nada.

P: Sus áreas fueron algunas de las que más recortes sufrieron en los últimos presupuestos municipales. ¿Qué explicación puede dar?

R: Nosotros seguimos trabajando con los mismos programas, los mantenemos y podemos seguir sacándolos adelante. De momento estamos trabajando, si en algún momento viera que en algo no se llega, lógicamente pediría más, pero de momento todo lo que estaba, sigue. Estamos trabajando para poner a punto un nuevo centro socioeducativo en el barrio Miguel Hernández y un punto de encuentro en Urbanova. Aquí hay proyectos por realizar, pero debemos hablar cuando llega el momento, no vale para nada anunciar las cosas antes de tiempo.

P: En Alicante hay más de 90 familias en lista de espera para acceder a una vivienda social. ¿Qué tienen previsto para ayudarlas?

R: El Ayuntamiento no tiene la competencia para dar viviendas. Desde la concejalía se dan ayudas para que las personas en esta situación puedan tener prestaciones económicas para empezar a buscar una vivienda, pero no disponemos de vivienda. Ahora vamos a ceder suelo municipal al Consell para que construya vivienda social. Si en ocho años de gobierno del Botànic hubieran dedicado al menos algo a esta ciudad, igual no tendríamos esta conversación.

P: ¿Considera al Ayuntamiento incapaz de ofrecer una alternativa habitacional a estas personas?

R: No es que seamos incapaces, es que no es competencia municipal.

P: En ese caso, ¿contemplan solicitar a la Generalitat que ceda esa competencia?

R: Eso ya dependerá del Consell, del Ayuntamiento y de cómo estemos trabajando, pero eso no es una competencia municipal.

P: El pasado año, su área devolvió más de 250.000 euros a la Generalitat en ayudas de acceso a la vivienda. ¿Es que sobra dinero...?

R: No, no nos sobra el dinero en Servicios Sociales. Cuando llegué el año pasado los requisitos que había puesto el anterior Consell eran muy estrictos, entonces todas las familias vulnerables no podían acceder, con lo cual el dinero se tuvo que devolver. En eso es en lo que estamos trabajando ahora con el nuevo Consell, para que los requisitos sean un poco más accesibles a las personas que realmente lo necesitan.

P: El Contrato Programa ha permitido al Ayuntamiento contratar a más de 200 trabajadores en Servicios Sociales bajo el compromiso de consolidar las plazas... ¿Se van a consolidar a tiempo?

R: Sobre esto yo no puedo dar datos porque depende del Consell. La consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y todo su equipo están trabajando junto a los técnicos del Ayuntamiento en hacer un nuevo Contrato Programa mejorado e intentar consolidar, pero en eso se está trabajando.

P: Pero la responsabilidad de consolidar el puesto es municipal...

R: Hasta que no se tramite la nueva contratación no se puede saber. Estamos reuniéndonos con los sindicatos y ellos son conscientes de que se está trabajando en hacer las cosas de la mejor manera posible.

P: Por vez primera en quince años, se ha desmantelado la política de cooperación al desarrollo. ¿Cómo justifica esta medida?

R: Se ha dejado una partida abierta para ayuda humanitaria para el caso de que hubiera cualquier tipo de catástrofe. En ese caso podríamos inyectar y ayudar. Las entidades también reciben otras ayudas tanto de entidades privadas, del Consell o del ministerio, de momento pueden seguir adelante.

P: Es usted una de las concejalas que más utiliza el coche oficial, pero en este primer año de mandato no ha programado casi ningún acto en su agenda pública. ¿A dónde va usted en el coche oficial?

R: A todas las entidades, centros sociales y centros sociocomunitarios de la ciudad. El coche oficial no se ha cogido para otra cosa que no sea trabajar.

P: Para terminar. ¿Cuál es su hoja de ruta para los próximos años?

R: En 2027 me gustaría que el Consell hubiera hecho más viviendas y que no tuviéramos esa lista de espera. Me gustaría tener algún centro socioeducativo más y, en definitiva, mejorar la vida de cualquier persona vulnerable de esta ciudad.

