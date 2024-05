«En COES trabajamos para que este saber se transforme en creer»

Hoy en día, no se entiende una escuela, colegio o centro educativo sin comedor escolar, van unidos, de la mano, el comedor escolar permite la conciliación de la vida laboral y familiar, con un carácter compensatorio y social que garantiza la efectividad de la educación obligatoria dentro de los principios de igualdad y solidaridad.

En COES son especialistas en la alimentación de los más pequeños, con el objetivo principal de educar su paladar desde pequeños y fomentar un estilo de vida saludable que ayude a formarse como personas con un futuro saludable y transformadores del planeta al ser conocedoras de los beneficios de una alimentación saludable.

Pero en esta tarea de educar, no están solos, deben ir de la mano de las familias y los centros escolares, para llegar juntos a crear una sociedad transformadora, cada vez más saludable y respetuosa con el medio ambiente a través de su alimentación.

¿Qué entendéis por alimentación saludable?

En COES, entendemos la alimentación saludable como un derecho de las personas y especialmente de los más pequeños, nuestros comensales. Derecho al que no pueden renunciar y sobre todo al que nosotros, como especialistas en alimentación infantil, tenemos que respetar y fomentar.

Todos conocemos y sabemos los beneficios de una alimentación saludable, beneficios tanto para la salud como para el planeta. Sabemos que a los más pequeños si diariamente les damos un desayuno saludable, con su fruta, cereales, lácteos… Les ayudará a rendir mejor en las primeras horas de clase. Y si además les ofrecemos alimentos ricos en proteínas, vitaminas, fibra… Favorecerán su memoria, su concentración, y además sabemos que como mínimo cinco raciones diarias de fruta y verdura, todos los días, junto a la actividad física es beneficioso para su crecimiento y para su futuro.

Todo son beneficios para ellos, es fácil, se trata de educar a través del ejemplo, del compromiso con esfuerzo diario, y si empezamos desde pequeños a educar su paladar, será más fácil todavía en la adolescencia pues serán ellos con su propio criterio los que decidan su alimentación, pues tendrán hábitos adquiridos desde pequeños.

Nosotros trabajamos cada día para que este saber se transforme en creer.

Qué importante es que todos tengáis un objetivo común en la salud de los más pequeños.

Por supuesto, tenemos muchos años de experiencia y nos apena ver cómo a veces, por complacer a nuestros hijos, y yo soy madre y ahora abuela, nos saltamos las reglas de juego.

Por ejemplo, a los que son profesionales de la educación, cuantas veces les han pedido las familias que sustituyan las clases de matemáticas por tiempo libre de juego, pues no les gusta mucho esa clase e incluso les sienta mal.

Pues a nosotros, nos llegan peticiones como que dejemos de ofrecer pescado en el menú, que no les gusta a los comensales, o legumbres o ensalada, que les pongamos platos más atractivos. Esto no es trabajar en línea con el objetivo. Es verdad que para nosotros sería más fácil ofrecer menús, como ellos dicen más atractivos, pero no es nuestra línea, volvemos al inicio, la alimentación saludable es un derecho, al igual que su formación académica.

Por ello COES, no sólo nos quedamos en cocinar y servir los menús de mediodía, sino que además aportamos más valor, complementamos nuestros menús con proyectos educativos que refuerzan el mensaje saludable cada día.

¿Cuáles son vuestros proyectos?

Bueno, desde nuestra experiencia de 45 años al servicio de los escolares, en COES aportamos más valor a nuestro servicio con nuestros proyectos educativos saludables.

Porque empezamos a realizarlos en el año 2005, el Ministerio de Sanidad a través de la Agencia AESAN, creó una plataforma de referencia con el objetivo de prevenir, en aquel momento por los datos preocupantes que había en España, la obesidad infantil y promocionar un estilo de vida saludable. Es la conocida estrategia NAOS, muy interesante, pues su objetivo es invertir la tendencia de la prevalencia de la obesidad, mediante el desarrollo de acciones o intervenciones, en todos los ámbitos y con todos los sectores.

Invitaban a las empresas que gestionamos comedores escolares a participar activamente en la difusión de los beneficios de un estilo de vida saludable, y nosotros recogimos el testigo, y nos planteamos difundir, con proyectos propios, los beneficios de un estilo de vida saludable.

Y después de conocer estos datos, ¿cómo abordó COES esta invitación?

Creamos el proyecto Mundo COES, un tour, por nuestras cocinas e instalaciones de COES, donde los escolares: ven, saborean, tocan, huelen frutas y verduras, además de conocer como las cocinamos. Desde nuestro departamento de nutrición les ofrecemos una charla en la que realizan juegos sobre los beneficios de las frutas y verduras.

Como anécdota, en una de estas visitas, uno de los niños que vino, levantó la mano, se le veía entre emocionado y preocupado, y nos dijo sin más: «Todo lo que me contáis sobre comer fruta y verdura me parece importantísimo y voy a empezar a hacerlo, el problema es que mis padres no lo saben y no sé cómo se lo voy a contar..»

Esto nos dejó preocupados, estábamos centrados en el creer y todavía estamos en el saber, pues sin problema, creamos un nuevo proyecto.

¿De qué trata esta iniciativa?

Eso es, los ‘COESCONSEJOS van al COLE’, y con esto recorrimos la provincia de Alicante, dando charlas a las familias y docentes sobre la importancia de una alimentación saludable, sobre el creer en ella y los beneficios que tendrá en el futuro de nuestros hijos.

No contentos con esto, creamos nuestros personajes Coesito y Coesita, que no dejan de dar de igual a igual, consejos saludables a los más pequeños y recordárselos a los mayores.

Después de años trabajado en difundir el mensaje, decidimos ver el retorno, como estaba calando entre los escolares nuestras campañas de difusión y creamos el COES concurso de relatos cortos «Cuéntame un cuento para comer».

Además, el próximo jueves en el CLUB INFORMACIÓN celebramos la novena edición, y os sorprendería los relatos tan saludables que escriben los escolares.

Y no nos quedamos aquí, seguimos trabajado cada día en transmitir desde el ejemplo y el trabajo lo importante de una alimentación saludable.

Pues en COES lo sabemos y además creemos.