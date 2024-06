El examen de Matemáticas que hizo llorar a los alumnos de Alicante en Selectividad estaba mal

"Increíble pero ha pasado y han tenido que rectificar". Afirmaba este viernes el director de un instituto de la provincia de Alicante al enterarse de que la comisión de Matemáticas II de Selectividad ha reconocido la confusión generada en el examen de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) de la Comunidad Valenciana que este miércoles hizo llorar a muchos alumnos.

Y es que problema 4, el que más quebraderos de cabeza generó entre los estudiantes, tenía un error. Así lo ha reconocido este organismo: "En el enunciado de dicho problema se mencionaba un cuadrado, cuando en realidad la figura obtenida era un rectángulo".

Con ello, la comisión ha acabado considerando la confusión generada, y ha decidido valorar positivamente el procedimiento seguido por los estudiantes tanto si resuelven el problema considerando que la figura es un rectángulo como si lo resuelven considerando que la figura es un cuadrado. Asimismo, remarca que no es necesario que el alumno haga constar esta distinción en la resolución.

La comisión reconoce que algunos métodos matemáticos pueden llevar a la conclusión de que el problema no tiene solución si se considera estrictamente que la figura es un cuadrado. Con ello, asevera que esta conclusión, derivada de un razonamiento matemático correcto, será reconocida y puntuada adecuadamente. "Si se llega a la conclusión de que no hay solución o que no se pueden obtener los dos puntos solicitados, escribir esta respuesta o llegar hasta este punto con el procedimiento adecuado será considerado una respuesta válida y se otorgarán puntos por el procedimiento", según el comunicado recibido por los institutos.

Estudiantes al inicio de la Selectividad en la Universidad de Alicante (UA) / Jose Navarro

A lágrima viva

El caso es que este miércoles, en la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) se desataron las lágrimas de muchos aspirantes por las duras ecuaciones lineales, matrices y funciones que salieron en Matemáticas II, las que cursan los estudiantes de Bachillerato de la rama de Ciencias Naturales y Tecnología. «Nunca he visto llorar a tanta gente tras un examen», aseguró un alumno tras finalizar el examen en la UA.

El malestar fue compartido también por muchos profesores. «El sabor de boca que ha dejado la prueba no es bueno. Igual luego no es tanto como creen», admitieron desde un instituto ilicitano. Otro docente coincidió en lo mismo: «El examen de Mates no me ha parecido fácil».

Con este balón de oxígeno que acaban de recibir los estudiantes que se han examinado esta semana, muchos cruzan los dedos de cara a las notas. Las notas de Selectividad, que se publicarán el viernes, 14 de junio, a partir de las 13:00 horas, se calculan utilizando una fórmula específica. Este proceso genera gran expectación entre los estudiantes, quienes desean conocer sus resultados para planificar su próximo paso en el ámbito educativo.