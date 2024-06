Uno de cada dos municipios costeros de la provincia aún no tiene servicio diario de socorrismo

Doce fallecidos en las playas de la provincia de Alicante en lo que va de junio, y muchos de los arenales siguen sin servicio de socorrismo continuo. Una de cada dos poblaciones costeras aún no cuenta con vigilancia diaria. En concreto de las 20 localidades del litoral alicantino, solo 11 tienen desde al menos el 1 de junio salvamento todos los días. En el resto de casos, 9 localidades, hasta el 15 no se activa el servicio diario, aunque muchas de ellas ya hay vigilancia los fines de semana de junio, e incluso algunos días en mayo. Y esta sucesión de fallecimientos en las playas ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar esta cobertura fuera del clásico 15 de junio al 15 de septiembre.

Guardamar del Segura ha registrado 4 fallecidos, y aún no tiene servicio; en Elche, que sí que tiene, acumula 3; y Orihuela, Benissa, Benidorm, Calp y Torrevieja han registrado uno cada municipio. Algunos de ellos con bandera roja izada.

Los expertos instan a los ayuntamientos a extender la vigilancia más allá de los tres meses del verano. La temporada de baño cada vez se prolonga más por el cambio climático, tanto antes como después del verano. Y no solo los fines de semana. Pero el servicio de socorrismo, que supone un coste importante para las arcas municipales, no sigue el mismo ritmo, aunque poco a poco algunos municipios están estirando la vigilancia. Y la concienciación de los bañistas y el respeto por el estado del mar son también claves para prevenir estos óbitos.

Benidorm es el mejor ejemplo de cobertura total. Los 12 meses del año tiene servicio de socorrismo, aunque con diferentes horarios y medios dependiendo de la época. Cada municipio tiene unas condiciones diferentes. Se suele poner en marcha unos días en Semana Santa, y después hay localidades que mantienen el servicio algunos fines de semana en mayo. Pero hasta que llega el 1 de junio no se activa todos los días en municipios como Alicante, El Campello, Elche, Pilar de la Horadada, Finestrat, l'Alfàs del Pi, Calp, Dénia, Teulada y Altea.

De todas formas, aunque se inicie el servicio diario el 1 de junio, en algunos municipios la cobertura se restringe a los arenales principales, y no es hasta el 15 de junio o el 1 de julio cuando se extienden al resto de playas y calas. O el horario es más reducido, ampliándose al llegar el verano, así como los medios.

Poblaciones como La Vila Joiosa, Santa Pola, Guardamar del Segura, Els Poblets, Orihuela, Torrevieja, Xàbia, Poble Bou de Benitatxell y Benissa no empiezan el servicio diario hasta el 15 de junio, aunque en muchos casos ya hay cobertura los fines de semana de la primera quincena de junio.

En cuanto a la finalización del servicio diario, también hay variedad de criterios, ya que hay municipios que en 15 o el 30 de septiembre ya cesa, aunque en algunos sigue el fin de semana. O incluso se extienden todos los días hasta el puente de octubre, como Elche. Por ello, los socorristas reclaman una regulación común de salvamento en todas las playas de la Comunidad, como tienen por ejemplo Baleares, Canarias o Galicia, para unificar así criterios, ya que ahora depende de lo que se quiera gastar cada consistorio. Y también regular la profesión y dar una formación a los bañistas.

Imprudencias

Desde Cruz Roja explican que "es evidente que la temporada de baño se ha prolongado. Es una realidad, y los ayuntamientos deben tenerlo en cuenta para ampliar la vigilancia", aunque recuerdan que "con independencia de los consistorios, hay una parte muy importante que corresponde a la responsabilidad ciudadana y a la prevención, porque hay muchas imprudencias que se podrían evitar".

En Guardamar del Segura han fallecido en lo que va de mes cuatro personas. Allí el servicio no se activa hasta el 15 de junio, y el coordinador de Cruz Roja en las playas de esta población, José Luis Olivas, ha explicado que las playas de esta zona constituyen un arenal lineal de 11 kilómetros hasta Torrevieja, sin espigones ni otros elementos que las hagan más resguardadas. Y que en lugar donde fallecieron estas personas es una zona de fácil acceso donde se puede aparcar.

Y destaca que "el principal problema es la ignorancia". Explica que la gran mayoría de fallecidos son hombres, mayores de 70 años, pertenecientes al colectivo de jubilados, y en muchos casos extranjeros. "Desconocen la playa. El mar Mediterráneo no es visualmente como en el norte, que tiene grandes olas... pero hay muchas corrientes de resaca o retorno. El mar que llega a la orilla tiene que volver, y por donde lo hace se va haciendo un surco y cada vez coge más fuerza. Se convierten en ríos que van mar adentro, y que te pueden llevar 150 o 200 metros lejos de la orilla. Y para una persona mayor o un niño es un problema. Lo que hay que hacer es mantenerse a flote, no luchar contra la corriente, y buscar a derecha o izquierda una salida. Si eres capaz de flotar, el mar al final te devolverá a la orilla".

"En Guardamar podemos tener 20 rescates en un solo día en verano con bandera roja"

Así, resalta que "hay mucho desconocimiento. Con bandera roja, en Guardamar podemos tener 20 rescates en un solo día en verano". Y solo se sanciona a los bañistas que infringen la bandera roja si lo presencia la Policía Local, que puede multarles con hasta 500 euros.

Interpretar el mar

Por su parte el catedrático de Ciencias del Deporte de la UMH y presidente de la Asociación Iberoamericana de Educación Acuática, Especial y Motriz (Aidea), Juan Antonio Moreno Murcia, ha señalado que "saber nadar no evita que te ahogues. Es necesaria una educación para el agua, saber qué necesitas para meterte con una tabla en el mar, saber si te puedes meter o no en el agua dependiendo de su estado... falta educación, y saber interpretar el mar, las corrientes, la temperatura...". Por ello insta a que se forme a los niños en estos aspectos.

Servicio de socorrismo en funcionamiento en la provincia / INFORMACIÓN

Así, destaca que "un error garrafal" es el de meterse a salvar a alguien, ya que "hay que emplear una cuerda, un flotador, pero no meterte tú". Y alerta de las precauciones que se tienen que tener con niños, que deben estar bajo supervisión aunque sepan nadar, y con las personas mayores.

Y también señala que la ampliación de la temporada de baño que se viene experimentado "va a provocar un cambio en la regulación. Antes hasta junio no se iba a la playa a bañarse, ahora ya se va en abril. Si la gente estuviera educada no habría problema" para bañarse fuera de temporada de socorrismo, pero coincide en que es necesario ampliar la vigilancia más allá de los tres meses es de verano.

Corrientes de retorno

Sobre esta acumulación de muertos en las playas, la gran mayoría por ahogamiento, el director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina explica que durante estos días no ha habido ningún fenómeno extraño en las playas de la provincia que pueda vincularse con estos fallecimientos. "Lo único es que estos días con viento de mar se han formado corrientes de retorno, que son las peligrosas en estos casos y las que causan los ahogamientos".

Olcina ha destacado que "hay dos factores importantes. La gente no sabe como actuar en estos casos. Y se pone a nadar de forma rectilínea buscando rápido la línea de playa, pero las corrientes no les dejan llegar. Provocan cansancio en el bañista y si no se está acostumbrado a nadar en estas condiciones, se produce la muerte por ahogamiento. Hay que nadar en diagonal buscando la línea de playa y evitando la mayor fuerza de las corrientes de retorno (resaca)".

Vigilancia de abril a noviembre

Y señala que "y lo más importante, los sistemas de vigilancia en nuestras playas deben estar activados desde abril a noviembre inclusive. En el contexto de cambio climático que vivimos, con un número mayor de días soleados y temperaturas agradables, la gente va mucho más a las playas y algunos optan por bañarse fuera de la temporada oficial. Y eso favorece los ahogamientos porque no hay vigilancia".

Por tanto, "los ayuntamientos costeros deberían tener un sistema de vigilancia activo entre abril y noviembre, con mayor número de efectivos por supuesto en los meses centrales. Pero con un retén mínimo en toda esta temporada. Contratar vigilantes solo desde mediados de junio hasta mediados de septiembre es hoy en día una insensatez. Llevamos años con muertes por ahogamiento en meses 'no estivales' propiamente dichos".

