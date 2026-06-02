“Lo lavé hace dos días y ya está lleno de mierda”: la queja viral por las jacarandas, los árboles que desesperan a los conductores en Alicante

Hay escenas que se repiten cada primavera en Alicante: coches recién lavados que amanecen cubiertos de flores, aceras pegajosas y vecinos que miran hacia arriba buscando al culpable entre las ramas. Esta vez, la queja ha llegado en forma de vídeo viral, con una tiktoker alicantina visiblemente indignada por el estado en el que encontró su vehículo en el barrio de La Florida.

“Lo lavé hace dos días y ya está otra vez lleno de mierda”, lamenta la joven en el vídeo, en el que muestra el coche cubierto por restos vegetales y suciedad adherida. La escena, más allá del enfado puntual, conecta con una queja conocida por muchos vecinos de Alicante cuando llega esta época del año: el residuo pegajoso que cae de las jacarandas y que se queda incrustado en carrocerías, lunas y aceras. "Todo el mundo está hasta los cojones de estas plantas y no las quitan", afirma categórica la joven.

“La mitad del barrio está lleno de estas flores”

La protagonista del vídeo arranca con una queja directa: asegura que lleva “muchos años” protestando por el mismo problema y si es “la única en este barco”.

La indignación aumenta cuando compara la suciedad vegetal con los excrementos de aves, que en este caso, dice, “son lo de menos”. Su mayor queja no es solo estética, sino práctica: el coche acababa de pasar por el lavadero y, en cuestión de días, vuelve a estar cubierto por una capa difícil de retirar.

La resina de las jacarandas sobre una acera en Alicante. / Jose Navarro

“La mitad del barrio de La Florida está lleno de estas flores”, afirma en el vídeo. Y añade otra de las claves del problema: no basta con circular unos minutos para que todo desaparezca. Según denuncia, esos restos dejan “un residuo pegajoso, asqueroso” que se queda adherido.

Esa frase resume el verdadero malestar de muchos conductores: no se trata únicamente de barrer unas flores secas del parabrisas, sino de retirar una sustancia que ensucia la pintura, las lunas y los limpiaparabrisas.

No son solo flores: el residuo pegajoso que cae de los árboles

Aunque en la calle se suele hablar de “flores”, “resina” o “savia”, el problema suele estar relacionado con la llamada melaza, una sustancia azucarada y pegajosa que producen insectos como los pulgones, cochinillas o moscas blancas al alimentarse de la savia de determinadas plantas.

En la práctica, el efecto para los vecinos es el mismo: coches cubiertos por una película pegajosa, aceras sucias y una sensación de falta de limpieza aunque la calle haya sido barrida recientemente. Cuando además caen flores, polvo o restos de aves, la mezcla resulta todavía más visible.

Por eso la queja de la tiktoker conecta con una experiencia muy reconocible en Alicante: aparcar bajo algunos árboles en primavera puede convertirse en una pequeña lotería. A veces el coche queda a salvo. Otras, aparece cubierto por una capa que obliga a volver al lavadero mucho antes de lo previsto.

La pregunta de fondo: sombra, limpieza y arbolado urbano

La joven también plantea una cuestión que va más allá del enfado del momento: “¿No hay más árboles autóctonos de la zona que puedan pegar bien en este barrio, que queden bonitos y que aporten cosas buenas?”.

La pregunta toca uno de los debates habituales en las ciudades mediterráneas. Alicante necesita sombra, especialmente ante veranos cada vez más calurosos, pero no todas las especies funcionan igual en calles estrechas, barrios con mucho aparcamiento en superficie o zonas donde el mantenimiento no llega con la frecuencia que exigen determinadas plagas.

Los árboles urbanos no solo decoran. Reducen la temperatura, suavizan el impacto del calor, absorben contaminación, mejoran el paisaje y hacen más habitables los barrios. Pero también requieren planificación: elegir bien la especie, controlar plagas, podar de forma adecuada y limpiar en los momentos críticos del año.

La avenida Pintor Pérez Gil, llena de la flor de las jacarandas. / Jose Navarro

El conflicto aparece cuando el beneficio ambiental choca con el día a día de los vecinos. Quien aparca a diario bajo estos árboles no piensa en biodiversidad cuando encuentra el parabrisas cubierto. Piensa en el coste del lavadero, en la pintura del coche y en una acera que se queda pegajosa al pisar. También los transeúntes llegan a casa con el calzado pegajosa cuando pasan por las "alfombras" en que convierten las jacarandas muchas aceras.

Una queja con mucho de Alicante: primavera, coches y paciencia al límite

El vídeo no presenta una escena excepcional, sino una molestia cotidiana. La tiktoker no habla desde la teoría, sino desde la rabia de quien acaba de lavar el coche y lo encuentra de nuevo sucio. “Estoy cansadísima de estas plantas”, resume en una frase que muchos vecinos podrían hacer suya en estas semanas.

La viralidad de este tipo de quejas muestra cómo los problemas urbanos pequeños pueden convertirse en conversación pública cuando afectan a gestos tan comunes como aparcar, caminar por una acera o mantener limpio el coche. No hace falta una gran avería ni una obra interminable: a veces basta una calle llena de flores pegajosas para que el malestar salga a la luz.

En Alicante, donde la sombra es una necesidad y no un lujo, el debate no debería reducirse a quitar árboles o mantenerlos sin más. La cuestión es otra: qué arbolado necesita cada barrio, cómo se controla la melaza y qué mantenimiento se aplica en los meses más conflictivos.

Mientras tanto, en La Florida y en otras zonas de la ciudad, muchos conductores seguirán mirando las ramas antes de aparcar. Porque en primavera, en algunas calles de Alicante, encontrar sombra puede salir caro en forma de coche pegajoso.