Quintanilla nombra a las empresarias Maite Antón y María José Rocamora vicepresidentas del Consejo Social de la Universidad de Alicante

El Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA) —el órgano que conecta el centro educativo con la sociedad— ha renovado este lunes sus comisiones. A propuesta del presidente del Consejo, César Quintanilla, el organismo ha nombrado vicepresidentas a Maite Antón, presidenta de la Asociación de Empresa Familiar de Alicante (AEFA); y María José Rocamora, CEO de la promotora inmobiliaria Alicante Urbana. La Comisión Económica la presidirá Jordi Azorín; CEO de Veolia; la Académica, Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la provincia de Alicante (AEPA); y la de Relaciones con la Sociedad, la vicepresidenta Antón. El pleno del Consejo se ha reunido por primera vez bajo la presidencia de Quintanilla, que preside además la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en la provincia de Alicante.

Maite Antón y José María Moreno, futuros miembros del Consejo a propuesta del presidente, tiene que ser ratificados por las Cortes Valencianas. Lo mismo sucede con el miembro a propuesta de los sindicatos, Ismael Senent, de UGT. Quintanilla ha explicado que se prevé que estas designaciones se resuelvan en las próximas semanas. La intención del presidente, una vez normalizada la situación, es crear dos vicepresidencias del Consejo Social, que ocuparán las empresarias Maite Antón y María José Rocamora. En esta primera sesión se han repartido competencias y funciones, que se han ratificado a propuesta de su presidente.

Durante su intervención, la rectora de la UA, Amparo Navarro, ha destacado la inminente puesta en marcha del Estatuto de la Universidad de Alicante, a falta de publicación en el DOGV, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al que se ha referido como la “máxima norma que determina la gobernanza y el funcionamiento” de la institución académica. También ha hecho un repaso del estado de la preinscripción para el alumnado de nuevo ingreso que termina el próximo 3 de julio y que, según todas las previsiones y la experiencia de años precedentes, “cubriremos la oferta de plazas de todas las titulaciones casi al 100% en esta primera fase”.

Nombramientos

Durante la sesión, Quintanilla ha destacado la voluntad de fortalecer el papel del Consejo como órgano de participación de la sociedad en la universidad. El presidente ha agradecido la labor de Adolfo Utor, predecesor en el cargo, y de la anterior secretaria, Aránzazu Calzada y a Francisco Martín Irles, presidente de la Comisión Académica que ocupó accidentalmente las funciones de secretario del Consejo. En el ámbito organizativo, además de las dos nuevas vicepresidencias, el pleno confirmó a Esther Algarra Prats como secretaria-directora del Consejo Social y secretaria de todas sus comisiones.

Comisión de Asuntos Económicos

Presidente: Jordi Azorín Poveda

Jordi Azorín Poveda Carmen Berbegal Roque

Sonja Dietz

Julio García Mora

José María Moreno Peñas

María José Rocamora Cañizares

Pablo Serna Lorente

Rafael Sirvent Lloret

Comisión de Asuntos Académicos

Presidenta : Marcela Fernández Losada

: Marcela Fernández Losada Andrés García Mongars

Yolanda Díaz Serra

Francisco José García Alcaraz

Álvaro Roig Perea

Josep Ochoa Monzó

Nuria Pastor Ramos

Rafael Regalado Pareja

Comisión de Relaciones con la Sociedad

Presidenta: Maite Antón Puntes (una vez se formalice su nombramiento por Les Corts)

Maite Antón Puntes (una vez se formalice su nombramiento por Les Corts) María Aránzazu Luque Peinado

Amparo Navarro Faure

Jesús Navarro Navarro

Antonio Pérez Pérez

José Rafael Pascual Llopis

Rosabel Roig Vila

Manuel Villar Sola

El Pleno también aprobó la designación de los representantes del Consejo Social en diferentes órganos de gobierno y comisiones de la Universidad de Alicante y de sus entidades vinculadas, y garantiza la presencia del Consejo en ámbitos estratégicos como el Consejo de Gobierno, las comisiones de Ordenación Académica, Investigación, Planificación Económica, Estudios y Formación, Becas, Calidad, Formación de FUNDEUN, el Parque Científico, el Consejo Valenciano de Universidades y la Fundación General de la Universidad de Alicante.

Aprobación de las cuentas anuales 2025

El Consejo Social ha aprobado, como es preceptivo, las cuentas anuales de la UA de 2025, con el respaldo unánime de los consejeros. El encargado de explicarlas ha sido el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Ángel Sánchez, que ha explicado que las cuentas de la UA presentan “buen estado de salud con un saldo positivo cercano a los 3 millones de euros, tras la liquidación de cuentas definitiva”. Quintanilla ha agradecido el trabajo realizado por los responsables económicos por hacer frente a la “siempre compleja situación financiera de la Universidad” y ha reclamado avances dentro del Plan Plurianual de Financiación pactado entre las universidades públicas y la Generalitat Valenciana en lo relativo a las infraestructuras y necesidades singulares de cada universidad.