El Consejo Social de la UMH de Elche reclama más financiación para afrontar los retos de la inteligencia artificial y la nueva legislación universitaria

El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche reclamaba este jueves a mediodía una financiación adecuada para que la institución pueda afrontar los retos derivados de la inteligencia artificial, la nueva legislación universitaria y los cambios sociales, tecnológicos y económicos que afectan al sistema público de educación superior. Su presidente, Joaquín Pérez Vázquez, lanzó este mensaje durante la entrega de la XIX edición de los Premios Consejo Social, celebrada en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. La gala reunió al rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez; al presidente del Consejo Social; al director general de Universidades, José Antonio Pérez Juan; y a los alcaldes de Orihuela, Aspe y Cox, José Vegara, Antonio Puerto y Antonio Bernabéu, respectivamente, junto a representantes del ámbito académico, institucional, empresarial y social. Los galardones reconocen cada año el trabajo, el esfuerzo y la trayectoria de personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo social, económico, cultural y educativo desde la universidad y su entorno.

Público asistente al acto del Consejo Social de la UMH de Elche / V. L. Deltell

Financiación y nuevos retos

Pérez Vázquez situó su intervención en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, los conflictos bélicos, las tensiones comerciales y la acelerada transformación tecnológica vinculada a la inteligencia artificial. En ese escenario, defendió que las universidades públicas necesitan recursos suficientes para responder con garantías a los cambios que ya condicionan la investigación, la docencia, la transferencia de conocimiento y la relación con la sociedad. El presidente del Consejo Social subrayó que la UMH cuenta con “grandes potencialidades para ayudar” gracias a su capacidad de innovación, su visión a largo plazo y la colaboración interdisciplinar. También reafirmó el compromiso del órgano con el futuro de la institución y con el fortalecimiento del vínculo entre la universidad y su entorno social y económico.

En su discurso, Pérez Vázquez recordó que el Consejo Social sigue trabajando para impulsar la empleabilidad de los egresados, favorecer la transferencia de la investigación y promover la difusión del conocimiento generado en la universidad. “Facilitamos la colaboración social para contribuir al progreso de la universidad, de sus cuatro campus y de la provincia”, señaló.

El presidente anunció, además, que próximamente se aprobará la reforma del reglamento de organización y funcionamiento de los Consejos Sociales de las universidades públicas valencianas. Se trata de un texto consensuado por los cinco consejos sociales autonómicos que permitirá desarrollar el marco derivado de la nueva legislación universitaria.

Joaquín Pérez recordó que el Consejo Social de la UMH de Elche sigue trabajando para impulsar la empleabilidad de los egresados / V. L. Deltell

Recuerdo a Emilio Cano

El rector, Juan José Ruiz, abrió su intervención con un recuerdo al primer presidente del Consejo Social de la UMH, Emilio Cano, fallecido hace unos meses. Ruiz lo definió como “un referente” para la universidad y para la ciudad de Elche, y destacó su implicación desde los orígenes de la institución y su apoyo continuado a los proyectos universitarios. “Se marchó muy discretamente, pero deja un vacío muy grande y su recuerdo siempre permanecerá con nosotros”, señaló el rector, que aprovechó su discurso para felicitar a los galardonados y agradecer al Consejo Social su labor en el reconocimiento del talento universitario y de las iniciativas que contribuyen al progreso de la institución.

Ruiz reivindicó también la necesidad de avanzar en la simplificación administrativa dentro de la universidad para agilizar trámites y mejorar la gestión. En este sentido, vinculó una de las categorías premiadas, la de Acciones de Innovación en la Gestión, con el esfuerzo que la UMH está realizando para optimizar procesos internos y facilitar el trabajo de la comunidad universitaria.

El rector puso en valor la investigación y la transferencia como dos de los rasgos diferenciales de la UMH / V. L. Deltell

El rector puso en valor la investigación y la transferencia como dos de los rasgos diferenciales de la UMH frente a otras instituciones de educación superior. También defendió la docencia como tercer gran pilar universitario y reconoció la labor del profesorado distinguido en esta edición por su compromiso con la formación de los estudiantes.

Ruiz subrayó igualmente el papel del alumnado, al que definió como “la razón de ser” de la universidad, y felicitó a los estudiantes reconocidos por su trayectoria académica. Además, agradeció la contribución de empresas, entidades y proyectos vinculados al ecosistema de innovación de la UMH, así como la importancia del mecenazgo para impulsar la investigación universitaria. En este punto, destacó especialmente el apoyo de la familia Caro Almela al Instituto de Neurociencias mediante una colaboración mantenida durante más de dos décadas.

Todos los premiados

En la categoría de Empresas e Instituciones, el premio recayó en Tempe, S.A., por su consolidada trayectoria de colaboración con la UMH y por ser un ejemplo práctico de las relaciones entre empresa y universidad. En Investigación y Transferencia, el reconocimiento fue para el grupo promovido y liderado por el catedrático Fernando Miró, mientras que la profesora del Área de Psicobiología María Antonia Parra Rizo recibió el galardón en la modalidad de Joven Investigadora.

En la modalidad de Estudiantes, el Consejo Social distinguió al alumno del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo Moritz Dellafior y a la estudiante del Grado en Psicología Esther Fuentes Requena, por su esfuerzo y brillantez académica.

Los premios de Excelencia Docente fueron para el catedrático del Área de Medicina José Manuel Ramos Rincón, el profesor del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática Adrián Peidró Vidal y el catedrático de Derecho Internacional Privado Alfonso Ortega Giménez.

El galardón de la categoría Acciones de Innovación en la Gestión fue para el proyecto Ayuda Gestión UMH, una iniciativa destacada por su impacto positivo en la optimización de procesos y en el servicio prestado a la comunidad universitaria. El proyecto está impulsado por el Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial, el Servicio de Información Contable, Gestión Económica y Financiera, miembros del CEGECA Elche y el equipo ganador de la Semana de la Innovación 2022.

La gala de los XIX Premios Consejo Social de la UMH de Elche se celebraba este jueves al mediodía en el edificio Rectorado / V. L. Deltell

La Familia Remedios Caro recibió el Premio Entidad sin ánimo de lucro por las numerosas acciones desarrolladas junto a la UMH en distintos ámbitos de transferencia de conocimiento. El reconocimiento destacó especialmente la proyección de la Cátedra de Neurobiología, una iniciativa filantrópica orientada a impulsar la investigación científica en el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la UMH y el CSIC.

En Deporte Universitario, el premio fue para Héctor Martín de Miguel, por sus éxitos, trayectoria, constancia y disciplina. En la categoría de Empresa de base tecnológica e innovadora, el Consejo Social reconoció a Neumanbrain por transformar conocimiento científico avanzado en soluciones para el mercado.

El premio Relevancia Social recayó en la Asociación Española de Científicos, por su vocación de servicio público y su papel en el avance del conocimiento. En la modalidad de Compromiso con la igualdad, inclusión y sostenibilidad, el Consejo Social premió a Isaac por su labor humanitaria en favor de la inclusión y la cohesión ciudadana, así como por su papel en la defensa de los derechos del pueblo gitano en Elche.

Por último, en la nueva categoría de Creación Artística Universitaria, creada para fomentar la cultura artística dentro del entorno académico, se reconoció la trayectoria de la creadora alicantina Olga Diego, por su obra escultórica, su investigación en el arte inflable y sus propuestas de performance.