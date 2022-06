Després d’un llarg interludi d’actes festius i culturals a Oliva conseqüència de la crisi generada per la pandèmia, enguany que ja es pot parlar d’autèntica normalitat, la Fira de Fires d’Oliva pretén ser un dels esdeveniments més notoris de la temporada.

Tota la ciutadania, visitants i públic interessat comparteix el mateix desig per retrobar-se al passeig principal de la ciutat i gaudir de la variada oferta cultural, gastronòmica, musical i comercial que enguany presenta la Fira d’Oliva.

Aquest any la Fira de Fires integra un conjunt d’espais dedicats, per una banda a la Cultura, amb stands de llibreries, presentacions i música en directe. Per altra, la Fira Gastronòmica integrarà diverses parades on poder tastar i comprar productes casolans i del territori, de la mà del teixit associatiu de la ciutat, d’empreses i entitats festives.

La Fira Rebombori, paral·lelament, està dirigida a la xicalla on podrà gaudir d’espectacles infantils, jocs i inflables.

La Fira Artesanal també estarà present a la Fira, on el veïnat podrà gaudir d’un campament romà, entre altres. El més destacable ho trobem a la Fira Al Ras, al parc de l’Estació, on actuarà al llarg de tot el cap de setmana grups de música coneguts a tot el territori com ara Auxili, Pep Botifarra, NIUSS, Mireia Vives i Borja Penalba, a més d’espectacles LGTBI i macrodiscomòbil.

Com a novetat, els agricultors i productors locals tindran el seu espai propi per poder vendre els seus productes a la Fira de l’Agricultura, que se situarà al Passeig Gregori Maians.

En ella també s’oferiran una sèrie de xarrades informatives sobre la situació el sector agrari d’Oliva alhora que s’aprofitarà per presentar «El Rebost», el logotip «Molt de gust» i el Pla Estratègic d’Agricultura d’Oliva. A més a més, també hi hauran tallers infantils per als i les més menudes de la casa.

En la Fira de Fires també es disposarà d’un espai «Pica-Pica», al Sector 15 d’Oliva, on el veinat així com totes les persones que vulguen visitar la ciutat aquest cap de setmana podran gaudir d’actuacions de música en directe, una zona agradable on prendre el vermut i fer un refrigeri amb la família, amistats i coneguts.

En efecte, aquest any l’Ajuntament d’Oliva i, concretament, les Regidories de Festes, Cultura i Agricultura, han apostat per aquesta Fira fent-la «més grossa», com apunta el lema d’aquesta edició.

Una Fira que espera ser atractiva per a tota la ciutadania, que plene de gom a gom els carrers d’Oliva, que done l’empenta esperada al teixit empresarial, comercial i hostaler de la ciutat i que, a la fi, totes i tots gaudisquen plenament.