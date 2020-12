Yo, yo y yo. Política en viñetas

Yo, asesino (Norma Editorial) abrió el camino de lo que sería finalmente una sugerente trinidad de obras que analizan la sociedad y su dependencia del ego humano como elemento catalizador de su evolución. Si en la primera de las entregas, Keko y Antonio Altarriba entraban con hacha afilada en el mundo del arte y de la academia -bien conocido por su guionista, que fue catedrático de universidad- inspirándose en Thomas de Quincey y su Del asesinato como una de las Bellas Artes, en su siguiente entrega, Yo, loco, sería el mundo de las farmacéuticas el elegido como diana para sus dardos envenenados, como paradigma de un capitalismo salvaje que adora la venta a modo de becerro de oro que justifica cualquier método como válido para conseguir el ansiado rendimiento económico. Para terminar de cerrar su indagación, la pluma quirúrgica de Altarriba se dirige al dominio por antonomasia de la ambición personalista: la política. Yo, mentiroso (Norma Editorial) es un thriller en sus formas, una ficción detectivesca sobre los extraños asesinatos de unos políticos, pero que sirve tan solo como barroco escenario para una despiadada crítica de la política que ha vivido y vive este país. No hay clemencia alguna hacia la realidad que recuerda esta ficción, no hay vía de escape ni atisbo de esperanza. El verde que acompaña a los brutales blancos y negros de las tintas de Keko ya no expresa una pincelada de fe en el futuro, sino el brillo esmeralda de la mentira, de la ambición desmedida y la corrupción. Con habilidad, el guionista se vuelve a introducir en el relato, recuperando a su protagonista de Yo, asesino y cerrando así el círculo con un mensaje desolador de descreimiento ante una política que olvidó sus objetivos para ser solo reducto de luchas de poder. Comentario aparte se merece el espectacular trabajo de Keko, creador de atmósferas cortantes y de contundentes masas de negro, que se adapta a las exigencias de su guionista para lograr ese milagroso maridaje donde uno y otro se diluyen para conseguir una autoría única donde es imposible separar el trabajo de dibujante y guionista.