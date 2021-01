Entre el juego y la gramática

Loción de lengua del alicantino Juan Ramón Torregrosa es un juego dentro del juego, como aquellas cajas de Juegos reunidos Geyper. El título Loción de lengua ya es un juego en sí mismo. Torregrosa no ha venido a sentar cátedra ni a dar lecciones, él prefiere que nos perfumemos con la loción. Nosotros, sin darnos cuenta, vamos a ir asimilando las enseñanzas mientras nos divertimos. Loción de lengua no es un manual de lingüística, ni de gramática, es un libro de literatura en estado puro, cuyo leitmotiv es ayudarnos a comprender todo. Lecciones, que de otra forma, resultarían densas.

En la contraportada del libro él mismo nos lo explica: «Cansado de explicar en clase los conceptos gramaticales y literarios más elementales, sin que un alumnado poco motivado acabase de asimilarlos, a Juan Ramón Torregrosa se le ocurrió escribir, a modo de juego, una serie de microrrelatos, gramaticuentos o como se les quiera llamar en torno a estos conceptos que ahora se reúnen en esta obra. Dividida en varias secciones según su intención, tanto en Juego de espejos, donde se recrean pasajes de obras literarias famosas, como en Ejercicios de retórica o Gramaticuentos, en los que los recursos retóricos y los elementos gramaticales se convierten en protagonistas, el ingenio y el humor los hace accesibles y los aleja de la aridez de los manuales y libros de texto». Además incluyen algunos poemas, greguerías, sonetos o los ejercicios de estilos de Quenau.

Editado por la editorial malagueña EDA Libros en su colección Los días terrestres (narrativa), Loción de lengua es un libro con una doble función. Por un lado nos podría servir como un manual de estudio de la propia gramática, por otro un divertimento que, queramos o no, nos hará aprender mientras nos forma, como en su día consiguió El mundo de Sofía de Jostein Gaarder. Con un humor y una ironía muy fina ,Torregrosa ha conseguido una obra sólida y bien construida, donde no deja nada al azar. Lo que comenzó como un divertimento, ha dado el fruto de un libro que quedará como el ejemplo de que la literatura es un juego de espejos. El autor nos ha demostrado que la literatura no tiene límites ni fronteras y que aún queda mucho que contar. Es la obra de un verdadero maestro de las letras, porque muchos son profesores, pero pocos pueden presumir de la maestría del autor de Guardamar del Segura.

Loción de lengua no es el libro de un primerizo. Juan Ramón Torregrosa tiene una amplia trayectoria a sus espaldas. Ha publicado poemarios como: Sol de siesta (Granada, 1996), Sombras del olvido (Alicante, 2003), La soledad siguiendo (Sevilla, 2008), Cancela insomne (Alicante, 2013), Concierto de contrarios (Granada, 2017), finalista de los Premios de la Crítica Literaria de la Comunidad Valenciana, y Consonante materia (Cartagena, 2019). También ha escrito obras de teatro como Sanchica y Aldonza, mozas andantes, estrenada por la compañía Yorick Teatre en febrero de 2017, y publicado ediciones críticas de obras de Benjamín Jarnés, Alejandro Casona, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Miguel Hernández y Federico García Lorca. Asimismo, es autor de antologías poéticas para niños y jóvenes como Arroyo claro, fuente serena, La rosa de los vientos, Antología de la lírica amorosa o Las cuatro estaciones, todas en la editorial Vicens Vives, y Hoy son flores azules, Mañana serán miel, en colaboración con el poeta Antonio Carvajal. Es también coautor de varios libros de texto para Bachillerato.

Loción de lengua podría ser la guinda del pastel a su trayectoria. Un libro erudito y divertido a partes iguales. Una obra que podría plantearse como un manual en las facultades. La biblia de la gramática.