Terror maldito y de culto

The empty man no se ha visto en ningún festival ni se ha hecho ningún tipo de publicidad sobre ella. No hay disponible ninguna entrevista a su director. Tampoco material promocional, apenas un tráiler de dos minutos y un póster oscuro, severamente tenebroso. Su suicida estreno en salas en Estados Unidos pasó inadvertido en plena pandemia; y hace menos de un mes llegó de tapadillo a España, disponible solo en alquiler en plataformas de streaming: Movistar+, Rakuten TV, Prime Video, Google Play y Microsoft Store.