Segundo García, un artista que impulsó la gestión del arte en Alicante

Hay personas que por su importancia son claves para entender lo que ha sucedido en momentos pasados, y por ello para entender nuestro presente. Las circunstancias actuales responden siempre a acciones realizadas en otros tiempos, lo que nos indica que no existe una manera de ser o estar que no tenga que ver con el pasado. Y ese pasado es consecuencia del pensamiento y la acción de personas que pusieron su conocimiento al servicio de una sociedad. Por lo que no es una cuestión baladí recordar para saber cuál ha sido este pasado y qué significa en el presente. Vivimos en la desmemoria, las novedades se solapan, sin apenas tiempo ni espacio para digerirlas, nos hemos acomodado en ese olvido, parece que nos venga todo dado. Pero este olvido nos impide avanzar, desconociendo lo que ha sido clave para realizar los cambios fundamentales en la cultura de las artes plásticas, cambios que afectan a nuestra relación con la realidad social, política… Y si algo no debemos olvidar en Alicante es la actividad que surgió con la elección de Segundo García para llevar el Centro de Arte y comunicación Visual Eusebio Sempere, de la Diputación de Alicante. Un señor de Cuenca que vino a Alicante para ser catedrático del Instituto Miguel Hernández durante muchos años, hasta el final de sus días, pero que se distinguió por hacer de esta ciudad un centro importante de arte.