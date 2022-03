Tras la senda de la vieja Europa

Por desgracia, porque no existe la suerte en ciertos acontecimientos, lo que está sucediendo en Ucrania nos está retrotrayendo a otros tiempos pretéritos que nuestros abuelos tuvieron que sufrir y que nos relataban con la convicción de que no se repetirían. ¡Qué equivocados estaban! Es muy triste comprobar cómo la historia es un relato circular que, cada cierto tiempo, se repite sin mostrar un avance en la condición humana. El conflicto que estos momentos tiene en vilo a Europa es el claro ejemplo de ello. Existen otras guerras, no las vamos a negar, pero esta, con todo lo que representa, ha despertado a un monstruo de nuestro pasado reciente.

Del silencio, de Sergi Bellver, publicado por la editorial Ediciones del viento, es un canto, una rememoración de esa vieja Europa que se nos está resquebrajando. Puede que sobrevuele el alma de Zweig en cada página de esta novela que se muestra como un caleidoscopio de escenas. Realmente, así es la vida. En la sinopsis se resume claramente lo que vamos a encontrar: «Refugiado en el París de posguerra, el joven János regresa a Budapest en busca de su tío Gábor, el hombre que le enseñó́ el valor del silencio y las palabras. A orillas del Danubio ligará́ su destino al de Vera y vivirá́ en primera persona la Revolución Húngara de 1956. Del nuevo éxodo forzado por los soviéticos hacia la Viena fronteriza, entre su juventud y la vida adulta, del Mayo francés a la Primavera de Praga. János es el hilo conductor, como un retratista de cada momento que vive. Los ojos de János son como la cámara que nos hace llegar el testimonio de lo que va sucediendo». La lectura de Del silencio me ha retrotraído a Los desposeídos, de Szilard Borbely, un libro que me impactó en su día y que Bellver ha conseguido que recuerde. Sergi Bellver nació en Barcelona en 1971. Escritor y guionista, ha trabajado como editor, crítico literario, periodista cultural, profesor de narrativa y librero. Ha participado en una decena de antologías de relatos en España y Latinoamérica, es autor de guiones para cortometrajes y ha publicado cuentos y poesía en revistas y diarios. Editó los libros colectivos Chéjov comentado (2010) y Mi madre es un pez (2011; con Juan Soto Ivars), y ha escrito el prólogo a una nueva traducción de El jugador, de Dostoievski (2013). Ha colaborado como crítico literario y articulista en el suplemento Cultura/s de La Vanguardia y en revistas como Qué Leer o Tiempo. Ha sido profesor en la Escuela de Escritores de Madrid, entre otros centros, y a día de hoy imparte sus propios talleres de narrativa. Del Silencio es su primera novela Del silencio es una obra magna. Bellver ha conseguido escribir una novela ambiciosa, poliédrica, repleta de aristas que nos conducen a múltiples lecturas de temas tan universales como el desarraigo, las trampas de la identidad, la lucha entre la libertad individual y la locura colectiva, la heroicidad del que trata de rebelarse ante los sucesos de su tiempo. Bellver, nómada heroico donde los haya, ha sabido mostrarnos el mundo o, mejor dicho, su prisma del mismo. Podríamos decir que estamos ante un narrador conocedor del oficio que se abre ante nosotros como un cronista de todos los tiempos. Podríamos definir Del silencio como una de las novelas más emocionantes de lo que llevamos de siglo XXI. Puede que Bellver sea un visionario que, utilizando el pasado y sus sombras, nos esté alertando de algo que está por venir, como si Zweig hubiera tomado las riendas del alma de Sergi, para conducirle a la excelencia.