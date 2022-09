Vestirse en el metaverso

Nolcha Shows es una empresa con sede en Nueva York cuya actividad se centra en la promoción y producción de eventos. Esta semana se reunieron creadores, inversores, gentes de la industria de la moda en general, para intercambiar puntos de vista y conocimiento en un evento que unía la moda en la vida real y en la Web3, el nuevo Internet. Entre otros, se han presentado diseños de ropa que es adquirida para ser usada de forma presencial y que también existe en el metaverso. La idea es que nuestro avatar se vista como nosotros lo hacemos. A fin de cuentas, es nuestro alter ego en la blockchain. Si vamos a tener una vida en la que es posible asistir a un estreno de cine, visitar al doctor o sumergirnos en las profundidades marinas, lo «normal» es que podamos darle la apariencia que queramos. El nombre de la colección es Phygital Meta Street Wear, por si les apetece buscar más información.

En inglés, wear significa llevar puesto. De aquí viene lo de los wareables. Los wareables son todo aquello que nuestros avatares puedan llevar puesto. Por ejemplo, la ropa, los zapatos, joyas, incluso el pelo. Si hablamos de juegos, un wareable puede ser un casco que dé súper poderes. Lo que me da pie para presentarles al artista venezolano afincado en Madrid, Luigi Rockets, al que conocí de manera casual un día que andaba yo trasteando por la blockchain de Hive. No llego a él porque tenga súper poderes, sino porque diseña ropa para que sea vendida en el metaverso.

En su perfil de Hive, Luigi Rockets, incluye información sobre sus redes sociales y me llamó la atención, además de las imágenes que ofrecía, que teniendo miles de seguidores en Instagram solo tuviera uno en su blog de la blockchain de Hive, pero claro, era su primer post, el de presentación. Un post que pudo hacer gracias a la ayuda de un amigo que se maneja muy bien con estos asuntos. Esto a pesar de que Luigi no es nuevo en la blockchain ya que ha tenido sus ventas de NFT, gracias a otros amigos que le ayudaron a entrar en otras plataformas donde poder verder su arte. Estoy completamente de acuerdo con lo que me comenta el artista: «La entrada en la Web3 no es fácil si lo tienes que hacer solo».

He insistido mucho para que artistas que conozco se acerquen a esta tecnología que, no olvidemos, permite que la audiencia, otros usuarios/as, puedan premiar económicamente el contenido compartido. También les digo que no es excluyente, ni más trabajoso. El contenido ya lo tienen compartido en Instagram, Twitter, Telegram, etc., solo han de llevarlo a las otras aplicaciones, las descentralizadas. Luigi Rockets es un ejemplo de esto que comento. Ha entendido la diferencia, la amplitud de horizontes que ofrece la Web3 y, por el contrario, también conoce la sensación de no avanzar, de no saber si se está siendo silenciado por la propia aplicación que estamos usando, el sufrir la censura, como en el caso de la imagen que ven junto a estas líneas. Se trata de la imagen de una escultura hiperrealista que el autor tituló Orgasmo y que a Instagram no le agradó, por lo que no permitió que fuera compartida. Afortunadamente, la censura no le llegó a la última creación de Luigi, Wildflowers: los golpes que nos da la vida nos invitan a florecer, así que pueden verla en el propio perfil del artista @luigi.rockets en Instagram y posteriormente, para finales de este año, podrán asistir virtualmente a la inauguración en el metaverso.