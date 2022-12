Sonia Megías se considera compositora, cantante y directora de coro. Desde niña conviven en ella las disciplinas artísticas de la música y del dibujo, que le dan recursos para diseñar obras y proyectos muy estimulantes y nada convencionales.

Ella es de Almansa y tras Madrid y Nueva York desde 2019 vive en la provincia de Alicante. La presencia del mar se ha convertido en un elemento esencial para su inspiración.

Aunque es principalmente compositora, gran parte de su labor la realiza a través de la improvisación, la cual describe como «una canalización directa, sin ataduras. Improvisar es hablar, y el lenguaje de la música es necesario hablarlo, no sólo leerlo o memorizarlo». Señala que la música nos da alas para ser capaces de expresar lo que somos, y que no hemos de reducirnos a imitar y a interpretar a unos supuestos «grandes maestros».

Dirige en Alicante el CoroDelantal que actualmente tiene su sede en el MACA. Un laboratorio de experimentación vocal que opera desde las partituras raras (partituras gráficas, táctiles, comestibles, vídeo-partituras…) que Sonia crea.

Junto a la poeta Eva Guillamón formó el dúo vocal Dúa de Pel. Este dúo en la actualidad planea un proyecto para realizar en el ADDA junto a la pintora María Dolores Mulá y la Banda Sinfónica Municipal de Alicante por su 110º aniversario.

Socialmente destacó su trabajo durante muchos años con la música como vehículo para la integración de personas con diversidad funcional, pero también tiene un compromiso con la igualdad de género: «Es necesario que las mujeres ocupemos puestos de liderazgo en la cultura».

Su experiencia en El Salvador, en una acción apoyada por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), le permitió conocer en profundidad la lengua originaria, el náhuat, y eso le llevó a realizar un proyecto hasta 2018 llamado Ne nawat shuchikisa (El náhuat florece) de revitalización de las culturas propias.

Los espacios de arte son para ella un escenario esencial de intervención desde la música. La imbricación de las artes borrando las fronteras entre ellas le parece el modo más fiel para expresar su voz en distintos museos del mundo.

Su proyecto más reciente es su fanzine online LaVidaenMusica.es, que incluye secciones como entrevistas a personas fascinantes de distintas partes del mundo, vídeos mudos surrealistas, crónicas sobre otras disciplinas artísticas o la confesión de sus procesos creativos.

Le pedí un consejo final, y me dio el siguiente: «Es importante que no tengamos miedo de seguir nuestros sueños e intuiciones. Y por supuesto, no dejarnos encerrar por los convencionalismos».