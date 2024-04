Lemaitre regresa con «El silencio y la cólera»

Torrencial e incansable, así se muestra Pierre Lemaitre en El silencio y la cólera (Salamandra), la segunda entrega de Los años gloriosos, el ambicioso ciclo de cuatro novelas que comenzó con El ancho mundo y con las que el escritor francés pretende relatar la historia del país galo durante el siglo XX. En estas casi 600 páginas, Lemaitre retoma la narración de la saga familiar de los Pelletier, ya asentados en el París de los años 50.

De nuevo, tal y como sucediera en la primera entrega, el lector se encuentra en El silencio y la cólera con una narración que se mueve como una montaña rusa y en la que se acumulan personajes y tramas con un ritmo vertiginoso y con una imaginación desbordante, escrita sin miedo a acercarse al folletín: «Mi trabajo es provocar emociones, a través de las cuales, los autores mostramos nuestra visión del mundo y las personas que nos leen modelan la suya» y «tenemos que llegar al corazón y a las entrañas de los lectores», tal y como comentó el novelista en su paso por España para promocionar el libro.

El silencio y la cólera es una obra que atrapa y divierte, quizá porque el propio Lemaitre parece más suelto que nunca. «Me di cuenta de que escribiendo novela histórica estaba más feliz de lo que nunca había estado antes escribiendo novela negra», algo que se nota, y mucho, al leer el libro. Porque contando con todos los excesos que acumula Lemaitre en estas páginas, tanto las numerosas situaciones rocambolescas como algunos personajes casi caricaturizados, al final lo que más destaca en el conjunto es la pasión que lo inunda todo.

Esta es una novela histórica, pero sobre todo es social, y como bien dice Lemaitre: «esta entrega es más Zola». Además de por la crítica a la sociedad francesa de su tiempo, lanzada a un progreso que se nos muestra como la excusa para justificar el olvido del fracaso en la Segunda Guerra Mundial y los desmanes que provocan una codicia renacida, El silencio y la cólera también es muy Zola por esfuerzo por la estructura y por la importancia que se le da a los periodistas –dos de los hermanos Pelletier lo son en esta ocasión-. Esto último es un rasgo muy propio de esta segunda entrega, y está subrayado, de manera que Lemaitre lo puede utilizar para que la narración se despegue de la vida de la familia Pelletier.

Eso sí, que el El silencio y la cólera sea más Zola que El ancho mundo no significa que haya dejado de ser Dumas, Balzac y Flaubert. El escritor francés de nuevo se lanza sin miedo a intentar lo que crea necesario con tal de contar una buena historia. Y a la manera de la superproducción que es, en esta novela cabe todo: asesinos en serie, la crónica del coste del desarrollo industrial en la Francia de posguerra, relaciones pasionales propias de una telenovela –abortos e infidelidades se suceden sin vergüenza alguna-, personajes misteriosos, reflexión política… Y todo con una estructura impecable, sin la que este castillo de naipes se vendría abajo, lo que nunca ocurre.

Pierre Lemaitre es sobre todo un escritor formidable, y lo que pretende con este ciclo de cuatro novelas resulta tan arriesgado como fascinante. La sola transformación de escritor de novelas policiacas a narrador histórico ya chocó, pero que la transición haya sido tan exitosa en todos los niveles habla a las claras de que el autor de Camille no juega en las ligas de otros escritores de éxito. Porque cualquier otro se habría acomodado en el género que le hizo popular. Pero él no solo saltó a otras geografías literarias, sino que pese a poder vanagloriarse como autor de prestigio gracias a su Premio Goncourt, Lemaitre no dudó en arriesgar ese reconocimiento jugando al folletín –con éxito y mucha ironía-. En esto, Lemaitre se expresa de forma clara y directa: «Reivindico la literatura popular; es la que me ha fabricado como escritor».

Y con Los años gloriosos, lejos de ser un ciclo amable o nostálgico de novelas históricas, lo que Lemaitre ha emprendido es un repaso minucioso e irónico por los cadáveres que Francia esconde en sus armarios. De nuevo, este escritor tan popular como incómodo, triunfa donde otros se habrían despeñado con facilidad, porque su rol de conciencia molesta de Francia, un país empeñado en su grandeza desde la refundación de la República tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, no puede ser una tarea sencilla tal y como lo parece al leerle -la escritura brillante de Lemaitre nos engaña y nos invita a pensar que esto lo podría haber escrito cualquiera-.

Cualquier otro se tomaría un descanso, tras escribir más de mil páginas en dos novelas publicadas con un ritmo frenético y tan cercanas en el tiempo, pero Pierre Lemaitre pertenece a la raza de los escritores estajanovistas y ya nos ha anunciado a sus lectores fieles el tema principal del tercer capítulo de esta tetralogía: el espionaje, con mucho de Hitchcock y Le Carré, según parece. Seguro que no falta a su palabra, ni a su cita anual ni a su intención de molestar y entretener a partes iguales.