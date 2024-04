La música muere una y otra vez

Las tragedias poseen una irresistible atracción para quienes no las sufren. Los medios de comunicación saben que las noticias sobre accidentes, asesinatos y catástrofes despiertan un interés mucho mayor que cualquier otro tipo de información. El carácter trágico de la vida nos fascina. Sabemos que el destino es capaz de vencer cualquier voluntad y que estamos sin remedio en manos del azar. Shakespeare era buen conocedor de la extensa sombra que la fatalidad proyecta en nuestras vidas y en ello basó buena parte de su inigualable producción literaria. Aunque no queramos verla ni prestarle atención, la desgracia está siempre ahí: es nuestra fiel compañera.

El universo del rock está repleto de infortunios, lo que ha dado lugar a un inmenso número de «extravagantes, injuriosas, insensatas y peligrosas» leyendas, según afirma Ezio Guaitamacchi, autor de Amor, muerte & rock’n’roll (Redbook), un volumen en el que el reconocido periodista musical investiga sobre las circunstancias, no siempre claras, que rodearon las muertes de medio centenar de artistas, entre los que se encuentran desde Elvis a Amy Winehouse, pasando por Keith Moon, Bon Scott, Prince, Notorius B.I.G., Sam Cooke, Gram Parsons, Dolores O’Riordan… Sin olvidar, por supuesto, al famoso trío de jotas formado por Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix, fundadores del célebre Club de los 27.

¿Qué tienen en común Buddy Holly, uno de los grandes pioneros del rock’n’roll; el inimitable cantante de soul Otis Redding; el inolvidable Ronnie Van Zant, líder de Lynyrd Skynyrd, y el genial guitarrista de blues Stevie Ray Vaughan? Pues que todos poseían un gran talento, que fueron idolatrados por miles de admiradores, que su legado musical sigue siendo fuente de inspiración hoy en día y que todos ellos murieron tras estrellarse el avión (helicóptero en el caso de Ray Vaughan) en el que viajaban estando de gira. El maldito destino sesgó sus exitosas carreras cuando se encontraban en su punto más elevado. Y la mala suerte quiso, además, que todos ellos fallecieran junto a varios de sus compañeros.

En el avión en el que se estrelló Buddy Holly iban, además, los cantantes Ritchie Valens y The Big Bopper. «Fue la primera gran tragedia en la historia del rock: la que se imprimió tanto en los medios de comunicación como en el imaginario de los aficionados, hasta el punto de el 3 de febrero de 1959 se ha convertido para todos en The day the music died (el día que murió la música)» señala Guaitamacchi, que recuerda que esa frase le sirvió a Don McLean para el inconfundible estribillo de su célebre canción American Pie.

Estructurado en varios capítulos, Amor, muerte & rock’n’roll también se sumerge en el oscuro mundo de la adicción a las drogas y los fármacos que acabaron con las vidas de infinidad de músicos, entre los que destacan el Rey del Rock (Elvis) y el Rey del Pop (Michael Jackson), quienes acabaron siendo parientes sin haberse conocido nunca (Michael se casó con la hija de Presley, Lisa Marie, en 1994) y que compartieron «suertes paralelas en la realidad y en la leyenda, en la vida y en la muerte». Los asesinatos de John Lennon, Marvin Gaye y Sam Cooke o los suicidios de Kurt Cobain, Ian Curtis y Keith Emerson, entre otros, centran otros dos episodios en los que está dividido este entretenidísimo y revelador texto que, inexplicablemente, se olvida de las tragedias de Duane Allman y Berry Oakley (The Allman Brothers Band) y de Pete Ham (Badfinger).