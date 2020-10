El Ayuntamiento de Santa Pola regulará en un plan especial los usos que tendrán los 1,3 millones de metros del solar de la cantera una vez que cese definitivamente la actividad de explotación que tenía la mercantil. En ese plan también entraría el planeamiento del sector de Vatasa después de que Costas haya rechazado la concesión porque no se les está detallando de forma expresa las actividades que se pondrían en marcha en la zona.

En cuanto a la cantera, el Consistorio ha aprobado recientemente en pleno la resolución de la concesión con la empresa por incumplimientos de contrato. Según indica el ejecutivo local, la mercantil no presentó las autorizaciones pertinentes que exigían los pliegos, e incluso la alcaldesa, Loreto Serrano, señaló que desde hace doce años no se ha aprobado el plan de restauración de la cantera. A nivel municipal rechazan las alegaciones de la mercantil y también los recursos de reposición.

El portavoz del equipo de gobierno, José Pedro Martínez, señalaba que la administración local les ha dado varias oportunidades a lo largo del tiempo para aportar esta documentación, «y se les han pasado todos los plazos desde el pleno de marzo de 2014», explican.

Desde el equipo de gobierno aprovecharon este expediente, que fue aprobado por unanimidad, para presentar un plan especial de ordenación del territorio para que se puedan indicar de forma expresa los usos que podría tener el solar que se quedaría con la cantera. Desde el equipo de gobierno explican que la mayoría de metros están en monte público y uno de los primeros pasos sería dotar de seguridad a la zona, teniendo en cuenta que hay desniveles de más de 30 metros y se haría necesario poner vigilancia para evitar accidentes al cesar esa actividad.

De igual forma, el Ayuntamiento toma otro rumbo para aprovechar el astillero de Vatasa y convertir la zona en un espacio con múltiples usos enfocados al ocio, la docencia y los deportes náuticos como tenían previsto desde la corporación municipal y desde la plataforma Salvem Vatasa, que sigue expectante a cada nuevo paso administrativo sobre este proyecto de futuro.

Para intentar que esta zona pueda explotarse como bien público, el Consistorio ha optado por preparar este plan especial que regularía de forma conjunta tanto los usos que tendrá este espacio en zona portuaria y la rampa de varada y espacios de maniobra del astillero varadero de Blasco, así como el paseo marítimo en el frente del tramo, el enclave de suelo no urbanizable común de la cantera y su zona de explotación, junto al vial de ronda y la zona verde que la conectan con el frente marítimo, a escasos 300 metros. El plan ha tenido el apoyo de toda la oposición excepto Compromís y Cs, que se abstuvieron para poder estudiar detalladamente las intenciones de esta propuesta que nace del equipo de gobierno. Este cambio de maniobra se toma después de que la Dirección Provincial de Costas le haya indicado hace unos días al Consistorio que el proyecto que remitieron hace meses no reunía las condiciones del reglamento de Costas y que, por tanto, no resultaba compatible.

Según José Pedro Martínez, «es restrictiva la Ley de Costas y no encaja en nuestro proyecto porque pretenden regular una concesión como si fuese concreta, hay que decir con pelos y señales todo y hablamos de un plan abierto en el que se pueda disponer de los terrenos para encajar proyectos, y la universidad como empresas lúdicas y deportivas están a la expectativa».Contra la demolición

Una de las ventajas que tiene este plan especial es que la administración local acuerda la suspensión de la tramitación y el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística. Ese documento permitiría afianzar el proyecto municipal con el que se pretende compatibilizar el disfrute ciudadano con la utilización del frente litoral, y que no suponga una ruptura con la protección del medio ambiente.

Herramienta para alcanzar un objetivo común en el varadero

La creación de este plan especial podría ser la herramienta con la que finalmente Santa Pola disfrutaría de un espacio de ocio para la zona de Vatasa. Desde el equipo de gobierno indican que esta vía tardará más que la vía inicial de la concesión, aunque por ahora parece la más viable teniendo en cuenta que Costas no ha admitido hasta el momento las propuestas del Ayuntamiento. Este documento, además, sería complementario al Plan General, e incluso podrían alterar en su ámbito y alcance las determinaciones del Plan General, sin que ello represente modificación del mismo, en lo que respecta al régimen de obras permitidas, a la compatibilidad de usos y a las condiciones específicas de protección y tramitación, siempre que no se alteren los grados de protección.