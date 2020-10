El gobierno municipal de Crevillent (Compromís, PSOE y Esquerra) ha decidido equiparar la tasa de recogida de basuras en primeras y segundas residencias para el próximo año. En concreto, el concejal de Buen Gobierno y Hacienda, Manuel Díaz-Marta, ha anunciado que «se ha conseguido regularizar una situación anormal y discriminatoria, donde la mayoría de la ciudadanía con una vivienda habitual sufragaba la mayoría del coste del servicio y donde pagaban menos las segundas residencias, las viviendas vacías y los campos, lo que no no es habitual en otros municipios de nuestro entorno».

Ahora, la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos será igual para todas las viviendas. Con ello, el gobierno municipal pretende comenzar a hacer frente al déficit de 800.000 euros «que el anterior gobierno (PP) dejó». Este déficit «lo tenemos que pagar todos por igual, tengamos una vivienda, dos o tres, lo cual es absolutamente regresivo desde un punto de vista fiscal», por lo que el tripartito quiere ahora «equiparar la tasa a la de municipios limítrofes» y aplicar «el principio de generalidad y el de progresividad. En definitiva, que pague más quien más tiene», remarca el edil.

Repercusión

¿Cómo lo notará el ciudadano? El que solo tenga una vivienda, el año próximo pagará lo mismo que este año, por tanto, «no habrá subida de la tasa para las viviendas habituales». El que tenga una segunda vivienda o una tercera o una cuarta... o un campo, pagará lo mismo de su primera vivienda y casi un 300% más de cada una de las casas que tenga además de la habitual, ya que «con anterioridad únicamente pagaban el 25% de la totalidad del recibo. De esta forma se pretende brindar con el principio de igualdad y no discriminación por tenencia de una segunda o tercera residencia». La tasa era hasta ahora de casi 12 euros en los campos o segundas viviendas. Ahora pasará a ser de unos 48 euros, la misma que en la vivienda habitual.

Para el edil de Buen Gobierno, «se espera equiparar la balanza y recuperar el déficit del servicio con alrededor de 300.000 euros que corresponden a la subida del Consorcio de Basuras. Es importante corregir esta situación para poder destinar recursos a nuevos gastos ocasionados por el covid-19», sentencia el concejal.

Díaz-Marta también destacaba ayer que «finalmente no habrá subida para aquellas familias que solo dispongan de una vivienda habitual, una medida que afectará a más de 11.000 viviendas habituales que no incrementarán la tasa, como se preveía en un principio».

Las primeras reacciones desde la oposición ya alertaban ayer de que esta medida no tenía en cuenta ni que el servicio a los campos no es el mismo ni que en las segundas residencias, si no vive nadie no se generan residuos.

El IBI de un valor catastral de 50.000 euros sube 38 euros

El Ayuntamiento anunciaba ayer para 2021, un año con «previsiones nada esperanzadoras», según Díaz-Marta, una subida del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del 0,645 al 0,72% en su tipo impositivo. Una vivienda con valor catastral de 50.000 euros pasará de pagar 322 a 360 euros, 38 euros más. El edil señala: «El Gobierno del Cambio ha tenido que elegir entre subir el IBI o recortar obras y servicios».