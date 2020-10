El portavoz adjunto del PP, César Augusto Asencio, ha denunciado el incremento de más de un millón de euros en los tributos municipales que pretende el tripartito en Crevillent, «en un momento de especial dificultad para las familias, los autónomos y las empresas, y cuando estamos con un ayuntamiento cuya última liquidación del presupuesto en 2019 dio un superávit de 6 millones de euros». Según Asencioasegura que el IBI aumenta un 11% con 844.157 euros más de recaudación y que la revisión de la tasa de la basura subirá un 10% de media el recibo, con una previsión de 160.000 euros de mayores ingresos.

«El gobierno tripartito -según Asencio-, ha variado sustancialmente su propuesta inicial de revisión de la tasa de la basura y, para evitar el malestar que se había producido, pretenden reducir el número de afectados, pero a costa de crear subidas parciales muy fuertes, que crean grandes agravios y que hacen pagar lo mismo por un servicio más limitado o inexistente». Esto sucede, según el edil popular, con todo aquel que tenga una segunda residencia,con chalet o casita en el campo, que va a tener un incremento anual de 58,20 euros, al pasar de los actuales 23,80 euros a los 82, con un incremento del 244%. Las demás casitas o chalets que son primera residencia, pasan de 62 a 82 euros, con 20 euros más y un aumento del 32,25%.

Respecto a las pedanías, que disfrutaban de una reducción de la tasa que gradualmente se debía incrementar hasta igualarse en 2023 al resto de suelo urbano, y que ahora estaban pagando 74,74 euros, se les adelanta la subida íntegramente en 2021 con un incremento del 9,7%.

Además, Asencio señala que en suelo urbano, las viviendas desocupadas en las que no vive nadie y que tenían una cuota reducida de 20 euros, pasarán también a pagar 82 euros, con 62 euros más y un descomunal aumento del 410%. Según Asencio «hay 2.195 viviendas de segunda residencia,1.042 viviendas de primera residencia, 476 en las pedanías y 462 desocupadas. En total 4.175, un tercio del total de viviendas que van a tener que soportar el incremento de una forma injusta y arbitraria, al tener que pagar el mismo coste de la tasa de 82 euros, cuando el servicio no es el mismo en el extra radio y diseminado, o en suelo urbano con viviendas que no generan basura».

En cuanto a algunas tarifas, «tenemos las naves industriales, que según la escala de metros tributan de 50 a 136 euros más , las cocheras de 7 a 26 euros más , las oficinas y despachos según los metros de 18 a 30 euros más, los comercios de 23 a 113 euros más, las cafeterías y bares de 21 a 45 euros más y los restaurantes de 45 a 105 euros más, según los metros cuadrados», apunta Asencio.