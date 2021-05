"Somos pescadores, no delincuentes": así se manifiesta el sector en Santa Pola contra los límites a los arrastreros

La movilización estaba convocada a las 12 horas por parte de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola. Se apreciaban decenas de pescadores, patrones y armadores que se sienten indignados con estas nuevas medidas que entraron en vigor en 2020 y que serán cada vez más restrictivas hasta el 2025, apuntaban.

Al mediodía el patrón mayor de Santa Pola, Ángel Luchoro reclamaba al Gobierno central que "anule la orden ministerial del plan demersal del Mediterráneo porque no es viable en ese plan la actividad pesquera española y queremos seguir siendo pescadores". Pedía que la orden fuese acorde a la realidad del sector "e insto a que nos unifiquemos todos para que haya un criterio único para que esto no siga adelante porque si no tendremos la sentencia de muerte".

La alcaldesa, Loreto Serrano, también ha intervenido durante el acto y apuntaba que el sector pesquero atraviesa una situación "muy preocupante porque puede desaparecer, y también afectará al turismo, a la gastronomía y al pueblo por todas las familias que viven del sector. Me parece que debemos movilizarnos todos", recalcaba.

Todos los buques de arrastre amarrados en el puerto tenían puesta una pancarta contra este plan demersal y desde la Cofradía de Pescadores a nivel local entregaron bocinas a los asistentes. A la movilización han acudido representantes de la corporación municipal, entre ellos la edil y diputada nacional socialista Yolanda Seva. También diputados nacionales del PP como César Sánchez, que aseguraba que han presentado una proposición no de ley para modificar la orden ministerial.

A las 11 horas, una hora antes de la convocatoria de la Cofradía, representantes de Vox a nivel autonómico y nacional, asi como la propia edil Mireia Moya, contraprogramaron otra convocatoria en el puerto para asegurar que desde su partido van a escuchar las necesidades de los pescadores.