Entrega de premios del concurso de la Federació de Fogueres. Nanorrelatos, primero: «Sueño de Navidad», de Alejandra March. Microrrelatos junior, primero: «Mamá no me despiertes que aún no es Navidad», de Alejandra Castelló; segundo: «Érase una vez Aka-Petra», de Andrea Olivares. Microrrelatos, primero: «Renacimiento», de Joaquín Hernández Castillo; segundo: «Gegants i Alacantins», de Manuel Peñarrubia García.