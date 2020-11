Fue un incidente que acaparó las portadas de diarios y televisiones el pasado mayo y ahora, medio año después, parece no haber generado interés ni en la propia víctima. La mujer humillada en un vídeo que fue grabado por dos policías locales de Benidorm, en el que le proferían distintos insultos de muy mal gusto, eludió presentarse ayer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad, donde debía declarar por estos hechos. Así lo corroboraron a este diario fuentes judiciales, que señalaron que la víctima alegó encontrarse interna en un centro de Bétera, en la provincia de Valencia, para justificar su ausencia.

En esta causa, uno de los dos agentes que participan en el vídeo está investigado por un presunto delito de odio, a raíz de una investigación iniciada por la propia Policía Nacional cuando se difundió la grabación y a la que después se sumaron las denuncias de distintos colectivos, entre ellos la del Observatorio Valenciano Contra la LGTBIFobia.

Como publicó en su día este diario, la grabación fue realizada desde el interior del coche patrulla en pleno estado de alarma, durante las semanas del confinamiento duro. En ella se observa a uno de los dos agentes refiriéndose a una persona transexual, de origen búlgaro y que formaría parte de un grupo delictivo que opera habitualmente en la zona del Rincón de Loix, que está transitando por la vía pública. El policía le profiere frases como «de día eres todavía más feo, eres horrible»; «¿qué hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar?»; «¿cómo vives?, si antes jalarías pocas pollas, con lo feo que eres, ¿ahora qué haces?». A continuación, también le recuerda que no es la primera vez que tienen que recriminarle su comportamiento durante esos días: «Te dije el otro día que no podías estar por aquí y no te denuncié», tras lo que se escucha a su compañero, que le increpa afirmando que deberían denunciarle por saltarse de manera reiterada el confinamiento. La grabación termina con un «¡Que te vayas, cerdo!».

La difusión de estas imágenes provocó la repulsa inmediata de decenas de organismos públicos, desde el Ayuntamiento de Benidorm a la Conselleria y al Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, así como de sindicatos y organizaciones, que anunciaron la apertura de distintas investigaciones y denuncias contra el policía local. Igualmente, el Observatorio Valenciano Contra la LGTBIFobia anunció que se personaría en la causa como acusación particular y puso un letrado al servicio de la víctima.

Fuentes relacionadas con la causa trasladaron ayer que días antes de que la víctima tuviera que comparecer ante el juez, su abogada renunció formalmente a seguir ejerciendo la acusación por «diferencias irreconciliables» con su representada, sin entrar en más detalles.

Por su parte, Francisco González, abogado que ejerce la defensa del policía investigado, avanzó ayer su intención de solicitar el archivo del delito de odio y que la causa pase a la vía civil. El letrado reconoce que en el vídeo se profieren insultos contra esta persona que no tienen ningún tipo de justificación, pero considera que ninguno de ellos es constitutivo de un delito de odio. Igualmente, Francisco González explicó que una de las cuestiones que la defensa ha puesto sobre la mesa es que la víctima acumula más de 150 denuncias por todo tipo de delitos, entre ellos por robo, robo con violencia o por ejercer la prostitución en la vía pública.

Los dos agentes están citados hoy a declarar ante el juez.