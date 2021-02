La propuesta vecinal de instalar farolas con placas solares en el Camí Fondo ha sido elegida en primer lugar por los ciudadanos que votaron los Presupuestos Participativos de 2020 entre las 00:00 horas del día 1 y las 23:59 horas del día 14 de este mes. El Consell Municipal de Participació Ciutatana había seleccionado el día 26 de enero diez ideas de los 87 proyectos presentados, cifra que superaba en número a los 73 proyectos presentados en 2019, a los 48 presentados en 2018, y a los 12 del año 2017 en su primera edición.

Este lunes, la concejala de Participación Ciudadana, Mari Antonia Laviós, dio a conocer los resultados de las votaciones de los Presupuestos Participativos de 2020 en donde participaron 1.219 vecinos mayores de 16 años que estaban censados en Altea a fecha 31 de diciembre de 2020 (23.063 ciudadanos) con un total de 2.826 votos emitidos (podían votar a un máximo de tres propuestas), lo que arroja un 5,29 por ciento de participación, pero a la vez un 16 por ciento más que en la edición de 2019. Según la edil, “esta última convocatoria supera las anteriores en participación, tanto a nivel de propuestas presentadas como en la emisión de votos”. Y aunque el porcentaje de participantes es pequeño, “la participación ha ido aumentando año tras año, pues en los presupuestos participativos de 2017 fueron 600 ciudadanos los que emitieron el voto, en los de 2018 lo hicieron 853 vecinos, en los de 2019 votaron 1.051 alteanos, y en esta cuarta edición de 2020 han participado 1.219 ciudadanos”. Laviós dijo que la totalidad de los resultados “se pueden visualizar en la página web www.alteaparticipa.es donde se muestra también la explicación de cada proyecto presentado a votación en esta y la tres ediciones anteriores”.

Según la edil, “una participación que esté por encima del 5 por ciento es muy buena, cuesta entenderlo pero es así. De hecho, la Consellería de Participación y Transparencia escogió al municipio de Altea como uno de los referentes en presupuestos participativos. Además, hay que tener presente que la participación en esta edición se ha hecho prácticamente toda de manera virtual, y no ha habido campaña en la calle por el tema de la pandemia del COVID-19”.

120.000 euros de presupuesto

Laviós indicó que el Ayuntamiento tiene destinados 120.000 euros para esta cuarta edición de los Presupuestos Participativos, “tal como se aprobó en el capítulo de inversiones incluido en los Presupuestos Municipales de 2021”. El alumbrado con farolas alimentadas por placas solares del Camí Fondo (vial de 2,4 kilómetros que une la carretera N-332 con la carretera CV-755, o de Callosa) recibió 447 votos, en segundo lugar fue elegida por 419 votos la propuesta para construir un “Pump Track” (un espacio diferente y seguro para la práctica del ciclismo y el patinaje para todas las edades, donde también las escuelas podrían llevar a los alumnos a aprender y practicar el ciclismo), y la iniciativa de mejorar los parques infantiles recibió 414 votos para “poner fin al estado viejo y desgastado de las instalaciones” según la petición ciudadana. Para la concejala de Participación Ciudadana, “son una cifras positivas que denotan el interés por parte de la ciudadanía con los Presupuestos Participativos puesto que la gente los ve como una parte importante de la gobernanza participativa, defendida siempre por el Equipo de Gobierno”.

Mari Antonia Laviós explicó que el coste previsto para la instalación de las farolas del Camí Fondo “es de unos 80.000 euros”, lo que supone que los 40.000 euros restantes del total destinado a los Presupuestos Participativos “darán para hacer también, al menos, el segundo de los proyectos votados. De todas maneras, ya nos hemos puesto a trabajar para contactar con el resto de Concejalías para que vean la posibilidad de poder ejecutar algún proyecto más”.

La concejala indicó que las farolas “se pondrán entre la partida La Pila (a pocos metros del paso a nivel del TRAM) y la carretera de Callosa”. Afirmó no conocer su número pues “se pondrán las que consideren los servicios técnicos del Ayuntamiento”. Y avanzó que “la idea es que estén colocadas este próximo verano, una vez acabado todo el trabajo administrativo que conlleva cada proyecto”.

Campaña más amplia y ambiciosa para la quinta edición

Mari Antonia Laviós se reafirmó en que los Presupuestos Participativos “son un proyecto que estimo mucho y en el que creo a pies juntillas”. Por ello, “en la próxima edición se tiene que hacer una campaña mucho más amplia y más ambiciosa para mayor conocimiento de la ciudadanía, y para que participe más gente que hasta ahora”.

La edil afirmó que “ya estamos trabajando en las nuevas estrategias en las que nos gustaría contar con el entramado asociativo, y trabajar la campaña junto con ellos (asociaciones de comerciantes y hosteleros, Federación de Moros y Cristianos, comisiones de fiestas patronales y de barrio, asociaciones de vecinos, entidades deportivas etc.) que son el corazón de nuestro pueblo”. Y aseveró que este año “hemos realizado campañas en Ràdio Altea donde se han puesto los audios explicativos de las propuestas que nos había enviado la gente, se hecho campaña en nuestras redes sociales, se han realizado videos explicativos de cada propuesta puesto que no pudimos hacer el acto presencial de presentación de las propuestas que venía haciéndose otros años, y se ha enviado un Kit de participación a cada autor de las propuestas presentadas”. Laviós adelantó que para la quinta edición “estamos trabajando en un proyecto para poder hacer la campaña de los Presupuestos Participativos en los institutos y así hacer todavía más amplia la participación ciudadana”.

Sobre la mejora de la calle Pont de Moncau, proyecto ganador de 2019

La propuesta de mejora de la calle Pont de Moncau que ganó en los Presupuestos Participativos de 2019 no se llevó a término, y ello ha provocado que algunos ciudadanos no participasen votando en esta cuarta edición. María Antonia Laviós indicó que “no tenía constancia de ello, pero lo puedo entender”. En este sentido afirmó que “la ciudadanía tiene que saber que la propuesta de Pont de Moncau contemplaba la mejora de las aceras entre la calle Filharmònica y la Casa de Cultura, pero que no se hizo porque ejecutaremos un proyecto mucho más amplio que abarcará desde Els Quatre Cantons del cruce de la N-332 hasta la Plaza de la Cruz”, pues “los técnicos, al ver y estudiar la propuesta en profundidad, llegaron a la conclusión de que había que hacer un proyecto mucho más amplio que contempla arreglar todas las aceras y todo el alcantarillado y la conducción del agua, lo que implica mucho más presupuesto. Pero sí que va a realizarse. De hecho, el proyecto ya está prácticamente finalizado, y están recopilados todos los informes técnicos necesarios que acompañan a cada proyecto”.

Finalmente la edil recordó que de la edición anterior, “no se hizo el proyecto Pont de Moncau, pero si que se han llevado a término las propuestas que quedaron en segundo y tercer lugar: la mejora del barrio de Cap Blanch, arreglando e iluminando la senda que va desde la carretera de El Albir a la ermita de San Antonio; y la escultura con el nombre de Altea, que va a ponerse en breve junto a la playa de L’Espigó”.