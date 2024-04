Los rumores eran muchos pero no imaginamos que fuera de este modo. Así como por sorpresa, sin que nadie preguntara ni dijera nada, sin un gran cebo, Carlos Sobera soltaba en Supervivientes la bomba más esperada de la televisión. “¿Qué estabais haciendo un 22 de julio de 2000?”, preguntaba el presentador para dar paso a un vídeo en el que se confirmaba que vuelve Gran Hermano. Pero el original, el de las personas anónimas, en lo que será su 19 edición.

El vídeo empezaba con un Vicente Vallés que hace 24 años daba la noticia de la apabullante audiencia que había conseguido la final de la primera edición de “la vida en directo” de Telecinco: 7,8 millones de espectadores y un 51,2% de cuota de pantalla. “Siete de cada diez españoles que estaban viendo la televisión vieron el último programa”, explicaba Vallés, una cifra que a buen seguro se habrá dado en pocas ocasiones.

Así pues, vuelve Gran Hermano en su formato tradicional, de aquellos que no son conocidos (mal llamados VIP) y con su imagen tradicional del ojo en forma de cámara.

El éxito imparable de Gran Hermano

Gran Hermano, el icónico programa de telerrealidad, saltó a la fama en Telecinco en el año 2020, consolidándose una vez más como uno de los realities más vistos y comentados en nuestro país. Con un formato que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, la edición de 2020 no fue la excepción, ofreciendo drama, risas y momentos verdaderamente inolvidables entre los que se encuentra Manuel Beiro, ganador de esa primera edición o la frase de “¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?” pronunciada por Jorge tras la expulsión de su amor en la casa, María José.

Gran Hermano es un formato de reality televisivo donde un grupo de personas, conocidas como concursantes, son aisladas del mundo exterior y viven juntas en una casa vigilada 24 horas al día por cámaras. No tienen acceso a internet, teléfonos, televisión ni radio, lo que les obliga a interactuar exclusivamente entre ellos. El objetivo es evitar ser expulsado mediante nominaciones y votaciones del público, y el último en permanecer en la casa es declarado el ganador, recibiendo el suculento premio: 300.000 euros.

La gracia está en que los perfiles de los concursantes son muy diversos y contrapuestos, lo que garantiza un amplio rango de personalidades y estrategias de juego. En 2020, la selección incluyó desde jóvenes estudiantes hasta trabajadores experimentados, cada uno aportando su propio estilo y táctica al juego. Las nominaciones son el eje central del programa, donde los concursantes deben nominar a sus compañeros para la expulsión, basándose en sus relaciones y estrategias dentro de la casa.

Por supuesto, para dar juego la organización pone pruebas semanales para que los concursantes puedan comprar comida y otras cosas, ya que el hambre también es un factor fundamental dentro de la casa y que dinamita, en muchas ocasiones, la convivencia.

No sabemos todavía quién será el presentador de este Gran Hermano aunque todo indica que volverá a ser Jesús Javier Vázquez. Desde el año 2000 y hasta 2015, Mercedes Milá ha sido la encargada de estar al frente de este formato con una única salvedad, en el año 2002 que fue presentado por Pepe Navarro. Durante 2016 y 2017 el presentador de Sálvame fue el encargado de dirigir las galas desde el plató de Gran Hermano.

Cómo apuntarse al casting de Gran Hermano

Si quieres apuntarte al casting de Gran Hermano, que todavía no tiene fecha de inicio, tienes que pinchar en este enlace.

En él encontrarás una bienvenida en el que sólo tienes que hacer una cosa: “sólo tienes que ser tú mismo”. A continuación tendrás que rellenar tus datos personales en un cuestionario aportando tu nombre completo, dirección, e-mail y otros datos curiosos como con qué pronombre te identificas (ella, él, elle, otro), un teléfono de contacto de familiares y amigos de confianza, tatuajes, piercings… además de una foto de la cara y otra de cuerpo.

El siguiente paso será rellenar un cuestionario con una serie de preguntas y grabarte un vídeo de presentación. Ya tienes toda la información… ¡Suerte!