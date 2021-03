El portavoz de Ciudadanos, Juan Balastegui, ha anunciado que su grupo propondrá al pleno de marzo una moción para suspender la tasa de la licencia de Apertura para nuevos negocios que abran en locales cerrados, para incentivar la economía en Benidorm. Según ha explicado el portavoz, “tenemos que promover la creación de negocios y facilitar a la gente lo máximo posible que pueda emprender, y una manera fácil de hacerlo es la suspensión hasta diciembre de esta tasa, como hemos hecho con la de sillas y mesas”.

Además, la propuesta de Ciudadanos incluye ampliar el plazo vigente sobre la bonificación del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Según ha explicado Balastegui, “actualmente la rebaja fiscal del ICIO, cuyo tipo impositivo está reducido del 4 al 2%, está vigente hasta el 31 de marzo, y es sólo cuestión de voluntad política ampliar esa fecha hasta el 30 de junio para fomentar y estimular el tejido productivo local”.

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos ha manifestado que “esperamos que el PP no rechace también esta moción, como ha hecho hace unos días con la ayuda extraordinaria de un millón de euros que propusimos para la hostelería”. Balastegui se ha referido así a la moción presentada en el último pleno, que buscaba dar un apoyo específico a los bares y restaurantes de Benidorm ante el cierre obligado al que se vieron sometidos por temas sanitarios. “En enero la propuesta, que presentamos por la vía de urgencia, no pudo ser debatida por el bloqueo de PP y PSOE, pero en esta ocasión, es el rodillo del PP el único culpable de que los bares y restaurantes de Benidorm no puedan acceder a una ayuda extra, diferente a la del resto de sectores a los que no han obligado a cerrar”.

Balastegui ha recordado que esta ayuda, como figura en la moción, no suponía restar presupuesto a ninguna otra, sino incrementar la partida de ayudas. “Pero el PP sigue más interesado en obras que en abordar el problema real que tiene Benidorm en estos momentos”.

Por otra parte, ha recordado que hasta el 23 de marzo pueden solicitarse en el Ayuntamiento las ayudas Paréntesis para PYMES y autónomos. En estas ayudas Benidorm aporta el 15%, la Generalitat el 62,5% y la Diputación el 22.5%.