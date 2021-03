Benidorm se alía con otros seis municipios turísticos clave para lograr más financiación

La alianza turística Exceltur ha pedido una actitud «más decidida y urgente» del Ministerio de Economía hacia el sector, para el que «el Gobierno debe diseñar un programa potente de ayudas que filtre hasta las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen más dificultades». Mientras, los alcaldes de Adeje, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Marbella, Torremolinos y Salou abogaron por un cambio en el modelo de financiación de los ayuntamientos, especialmente los turísticos, que en ningún caso debe pasar por la imposición de ecotasas.

Consideran que en el reparto de fondos a los municipios se debe tener en cuenta no solo la población censada, sino también la que tiene residencia temporal en el municipio y la flotante que acude en verano, que en algunos casos multiplica por tres la primera.

El alcalde de Adeje (Tenerife), José Miguel Rodríguez (PSOE), confía en los fondos europeos, aunque, al tiempo, se debe corregir la «endémica mala financiación de los municipios turísticos». Opinión similar es la del alcalde de Lloret de Mar (Girona), Jaume Dulsat (Junts per Lloret), que cree que el censo debería ser modulado por la población estacional consolidada y por las pernoctaciones en cada localidad. Para Toni Pérez, alcalde de Benidorm, uno los aspectos clave de la transformación de estos destinos son las políticas de movilidad y, este sentido, Pérez destaca que el plan de movilidad le ha permitido organizar mejor el transporte, el alquiler de coches y bici o el auto eléctrico.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), puso números al problema: con 150.000 censados, tiene 300.000 personas como residentes habituales y en verano dobla la cifra, hasta 600.000, cifra en la que coincide con la de Benidorm. El de Torremolinos, Pepe Ortiz (PSOE), recuerda que hace ya cuatro años se planteó la petición del impuesto sobre el IVA turístico, porque lo que reciben del Estado no se corresponde con lo que aportan. El alcalde de Salou, Pere Granados, confía en que le lleguen fondos del Next Generation porque el municipio no tiene capacidad para afrontarlo en solitario. Por su parte, el alcalde de Calviá (Mallorca), Alfonso Rodríguez (PSOE), reclamó que los fondos se dediquen a financiar proyectos transformadores, y defiende que los municipios participen en la codecisión y la cogestión de estos fondos.

El Consell presiona al Gobierno para recuperar el turismo del Imserso

El Consell se ha unido a la patronal en la batalla por recuperar el turismo de la tercera edad para el próximo invierno y, recogiendo el guante de la ministra Reyes Maroto, que anunció hace una semana la intención de los jubilados puedan volver en septiembre, ha enviado una carta al Imserso pidiendo que arranque ya negociación de los pliegos, y que se incluya en la misma a los hoteleros y a la propia Generalitat. La cancelación del programa debido al avance descontrolado de la pandemia del covid y su mayor impacto en los mayores, supuso la puntilla para el sector turístico, tanto los hoteleros como para la actividades relacionadas con los hoteles, desde empresas que organizan excursiones a los proveedores.